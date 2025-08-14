El chiste se cuenta solo: ‘Oscargután’ Puente vuelve a presumir de los trenes en España en plena ola de incidencias

Se llevó al ministro de Justicia para que le hiciera los coros.

Tal y como el tuitero Pedro Otamendi reflejó en su muro, lo que el 13 de agosto de 2025 vieron los españoles fue poco menos que el remedo del Dúo Sacapuntas.

La diferencia es que no eran ‘El Pulga’ y ‘El Linterna’, sino Félix Bolaños y el controvertido ministro de Transportes, Óscar Puente, que decidió lanzarse al ruedo a contar el mismo chiste que en 2024, el de que los trenes en España van como un tiro y presumiendo de puntualidad como un reloj suizo.

Y justo en la jornada en la que miles de viajeros que partían desde Galicia a la Meseta o desde Madrid a las principales ciudades gallegas se quedaban en tierra por mor de los incendios que amenazaban parte de la red de alta velocidad.

El titular de Transportes aseguró sin que se le subieran los colores por lo abochornante de su mensaje que, prácticamente, se podía decir que la puntualidad y la calidad del servicio ferroviario en nuestro país en 2025 era un calco de lo sucedido hace 365 días:

¿Quieren que les dé un dato? Son los mejores datos de puntualidad ferroviaria en Europa detrás del sistema ferroviario suizo. Muy por delante del alemán, por delante del francés y por delante del italiano. Por cierto, son cifras similares a las que tuvimos en el verano pasado, cuando concluya el mes de agosto haremos balance. Esto es lo que hay.

Sin embargo, los datos dejan muy mal al ministro. Y además desde el inicio de año.

1 de enero de 2025: Una avería informática paralizó los trenes Talgo Avril, afectando a más de 14.000 pasajeros en rutas de alta velocidad (AVE y Avlo) desde Madrid hacia Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.

2 de julio de 2025: Una avería en una catenaria en Toledo causó un colapso de 12-14 horas en la línea Madrid-Andalucía, dejando a cientos de pasajeros atrapados sin agua, comida ni aire acondicionado, en condiciones extremas durante una ola de calor. Hasta 318 pasajeros estuvieron varados en un tren durante 14 horas.

31 de julio de 2025: Una incidencia en la señalización entre Urda y Yeles (Toledo) provocó retrasos y detenciones en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía/Toledo.

Obras y cierres programados

Además de la interrupción Huelva-Sevilla, otras líneas como Zaragoza-Teruel-Sagunt, Xàtiva-Alcoi y la C9 de Cercanías Madrid (Cercedilla-Cotos) han estado afectadas por obras desde 2024, con planes alternativos de transporte por carretera.

En 2024, Renfe tramitó 323.176 reclamaciones y 994.075 devoluciones automáticas por impuntualidad. La insatisfacción persiste, con quejas por falta de información durante incidencias y condiciones precarias (falta de aire acondicionado o agua).

En 2025, la confianza en el sistema ferroviario ha disminuido, con un descenso del 1,2% en pasajeros en el primer trimestre (165 millones de viajes) respecto a 2024, rompiendo una tendencia alcista post-pandemia.

La percepción pública se ha deteriorado, con críticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión y priorización de redes sociales sobre soluciones efectivas.