EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REAPARECE EN ORENSE

Lluvia de palos a Sánchez por tardar diez días en salir de La Mareta mientras España arde

El socialista propone un pacto por la emergencia climática cuando los incendios han sido provocados

Diez días ha tardado Pedro Sánchez en salir de su ‘búnker’ de La Mareta, en Lanzarote, mientras varias comunidades autónomas en España sufrían una oleada de incendios forestales.

Fue este domingo, 17 de agosto de 2025, cuando el presidente del Gobierno compareció públicamente para hacer un balance de la devastadora situación que ha afectado a miles de vecinos en nuestro país. Por su parte, el socialista anunció que el Ejecutivo propondrá un Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la Emergencia Climática del país cuando el 96% de estos han sido provocados por la mano del hombre.

La gran tardía en regresar a la península ha causado un gran enfado social y personalidades como Cayetana Álvarez de Toledo, Jaime de Berenguer o Cristina Martín Jiménez, han expresado su repulsa contra el presidente que vuelve a llegar tarde y sin aportar soluciones.

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

