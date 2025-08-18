Lluvia de palos a Sánchez por tardar diez días en salir de La Mareta mientras España arde

Diez días ha tardado Pedro Sánchez en salir de su ‘búnker’ de La Mareta, en Lanzarote, mientras varias comunidades autónomas en España sufrían una oleada de incendios forestales.

Fue este domingo, 17 de agosto de 2025, cuando el presidente del Gobierno compareció públicamente para hacer un balance de la devastadora situación que ha afectado a miles de vecinos en nuestro país. Por su parte, el socialista anunció que el Ejecutivo propondrá un Pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la Emergencia Climática del país cuando el 96% de estos han sido provocados por la mano del hombre.

La gran tardía en regresar a la península ha causado un gran enfado social y personalidades como Cayetana Álvarez de Toledo, Jaime de Berenguer o Cristina Martín Jiménez, han expresado su repulsa contra el presidente que vuelve a llegar tarde y sin aportar soluciones.

Lo que necesitamos es un gran Pacto de Estado contra Sánchez. —— https://t.co/0vJy2ETK00 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) August 17, 2025

Pedro Sánchez ha ido directamente al CECOPI y se ha vuelto a largar de vacaciones.

No ha visitado una CCAA, ni una provincia, ni un pueblo. No ha visitado a un solo retén, bomberos o voluntarios. Y, desde luego, no ha tenido cojones de ir a ver a un solo ciudadano, ni un pueblo. — Jaime de Berenguer (@jaimeberenguer) August 17, 2025

Le prenden fuego al país, aparece una semana después y nos habla de emergencia climática. Pedro Sánchez en Ourense. pic.twitter.com/8ZQBuyGkcc — Doctora Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) August 17, 2025

La foto que define a Pedro Sánchez. pic.twitter.com/YzsiDq6zkG — Luis María Pardo (@LMPardoAbogado) August 17, 2025

Sánchez hablándonos de un pacto por la emergencia climática cuando los incendios han sido provocados. Y cuando es por culpa de las políticas verdes lo que hace que los incendios sean más virulentos y agresivos. Acojonante. pic.twitter.com/Jf8yeLmTZ9 — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) August 17, 2025

👉 El 96% de los incendios han sido provocados.

👉 27 personas continúan detenidas y 86 investigadas. Y tras diez días de vacaciones mientras ardían varias CCAA sale ahora Pedro Sánchez a decir que todo es culpa del cambio climático y anunciar un “pacto de emergencia climática”. pic.twitter.com/60UkBzThm6 — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) August 17, 2025