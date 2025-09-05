¡Manda huevos! No se pierdan la fumada de la ministra socialista de Igualdad en la presentación de una nueva campaña

El Ministerio de Igualdad está gafado.

O directamente es que es víctima de algún hechizo maléfico.

Después de que pasara por el mismo Irene Montero (Podemos), no hay que perder ripio de su sucesora, la socialista Ana Redondo, que en la presentación de la última campaña de su departamento para implicar a los hombres en las tareas domésticas, soltó estas ‘perlas cultivadas’:

Precisamente lo que pretendemos con esta campaña es liberar, liberar, porque la igualdad es liberadora, lo decía antes muy bien la secretaria de Estado. Es que la igualdad no solo nos libera a nosotras, es que también libera de ese rol tradicional, de ese por huevos que trae causa de una testosterona malentendida, de una dominación, de un rol de género muy, muy marcado, que a muchos hombres les daña y les dificulta ser lo que quieren ser y cómo se sienten. Por lo tanto, se trata de quitar etiquetas, pero lógicamente hacia el sentido de la igualdad, hacia el sentido de la complejidad, hacia el sentido de la corresponsabilidad, con todos los elementos que ello implica. Y huyendo de esa violencia, de esa carga testosterónica, de ese por mishuevismos tradicional, que yo creo que aparta a cualquier hombre de ser realmente quien quiere ser.

La campaña de marras ha tenido un coste de 100.000 euros y en ella ha tenido parte activa el controvertido actor Paco León:

🥚Ya está aquí ‘Por huevos’, nuestra nueva campaña institucional sobre masculinidades🥚 «Durante mucho tiempo nos hemos creído que sólo hay una manera de tenerlos, pero esto lo tenemos que cambiar #PorHuevos«. 🥚Por una masculinidad más libre, más diversa, más feminista🥚 pic.twitter.com/FOmYoOCzPb — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) September 4, 2025

El cachondeo fue de marca mayor:

Cocinando en una granja-cocina…el marrano.

Pelando las patatas mezcladas con la mierda de las gallinas.

👉Hay que tener huevos para ser tan cerdo. — willowofwood (@willowofwood_1) September 4, 2025

«Huevos»…los que no tuvo Chaperro Sáunez al huir como una rata camboyana cuando visitó Paiporta. pic.twitter.com/gDdUGBpZHo — Sísifo (@sisifo4791) September 4, 2025

Huevos: Los que te faltan para denunciar a los pvteros de tu partido. Huevazos: Los que tienes cuando te has promocionado y vivido con dinero procedente de la prostitución y una vez llegado al poder dices querer abolirla. Huevos: Los que nos tocáis.https://t.co/xqbmgkJidq — JB de rositas? (@elpokemonese) September 4, 2025

La mayoría de hombres son protectores, en especial hacia las mujeres y los niños. Queréis transmitir que son violentos y misóginos, pero NO es cierto. Con esta campaña solo buscáis criminalizarlos, y os atrevéis a hablar de «masculinidad feminista»…

SINVERGÜENZAS. pic.twitter.com/g3VGQv5NGH — Jartivista Poderosa (@JartivistaPower) September 4, 2025