ININTELIGIBLE ALEGATO DE ANA REDONDO

¡Manda huevos! No se pierdan la fumada de la ministra socialista de Igualdad en la presentación de una nueva campaña

La última iniciativa de este departamento gubernamental se eleva a los 100.000 euros y el spot lo protagoniza el actor Paco León

El Ministerio de Igualdad está gafado.

O directamente es que es víctima de algún hechizo maléfico.

Después de que pasara por el mismo Irene Montero (Podemos), no hay que perder ripio de su sucesora, la socialista Ana Redondo, que en la presentación de la última campaña de su departamento para implicar a los hombres en las tareas domésticas, soltó estas ‘perlas cultivadas’:

Precisamente lo que pretendemos con esta campaña es liberar, liberar, porque la igualdad es liberadora, lo decía antes muy bien la secretaria de Estado. Es que la igualdad no solo nos libera a nosotras, es que también libera de ese rol tradicional, de ese por huevos que trae causa de una testosterona malentendida, de una dominación, de un rol de género muy, muy marcado, que a muchos hombres les daña y les dificulta ser lo que quieren ser y cómo se sienten. Por lo tanto, se trata de quitar etiquetas, pero lógicamente hacia el sentido de la igualdad, hacia el sentido de la complejidad, hacia el sentido de la corresponsabilidad, con todos los elementos que ello implica. Y huyendo de esa violencia, de esa carga testosterónica, de ese por mishuevismos tradicional, que yo creo que aparta a cualquier hombre de ser realmente quien quiere ser.

La campaña de marras ha tenido un coste de 100.000 euros y en ella ha tenido parte activa el controvertido actor Paco León:

El cachondeo fue de marca mayor:

