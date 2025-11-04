El informe de la UCO viraliza la gran trola del ministro Ángel Víctor Torres (PSOE) en la comisión del ‘caso Koldo’

Dicen que antes se coge a un mentiroso que a un cojo.
Y la UCO ha pillado al socialista Ángel Víctor Torres con el carrito del helado.
El informe no deja lugar a la menor duda y le mete en un buen brete.
28 de noviembre de 2024.
El ministro de Política Territorial, comparece en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo‘ que se está llevando a cabo en el Senado.
El exministro del Gobierno de Canarias y uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez en el PSOE, cuestionado por si tenía relación con el exasesor de José Luis Ábalos o con Víctor de Aldama, tuvo el tremendo empacho de soltar estas frases para el mármol:
Si usted tiene alguna prueba de que en mi labor pública durante todos estos 20 años yo he encubierto a un comisionista ilegal que haya hecho algún ilícito, yo, repito, me levantaría de esta mesa y me iría de la responsabilidad pública.
Y no solo esa vez.
Tampoco tuvo el menor empacho en utilizar la sala de prensa de La Moncloa, después de un Consejo de Ministros, para soltar esta parrafada un 27 de diciembre de 2024, es decir un mes después:
Con respecto a la información publicada en el periódico ‘El Mundo’ en el día de hoy, vuelvo a repetir lo que llevo diciendo desde el primer día. A mí no me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa. Lo que ocurrió y así se ha trasladado fue que la empresa contactó con el director de entonces del Servicio Canario de Salud, que trasladó esa propuesta a los servicios técnicos, que la analizaron.
Una vez que vieron esa propuesta propusieron su encargo y ese encargo llegó con mascarillas que se pagaban a dos euros en aquel momento por parte del Gobierno de Canarias, cuando en otras comunidades se pagaban por seis euros. Y, por tanto, creo que claridad absoluta en lo que llevo diciendo desde el primer día. Además, creo que en el día de hoy el propio Koldo García ha afirmado en el mismo medio que no contactó conmigo para la compra de esta empresa. Y, por tanto, dejar bien claro que ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia.