El informe de la UCO viraliza la gran trola del ministro Ángel Víctor Torres (PSOE) en la comisión del ‘caso Koldo’

Dicen que antes se coge a un mentiroso que a un cojo.

Y la UCO ha pillado al socialista Ángel Víctor Torres con el carrito del helado.

El informe no deja lugar a la menor duda y le mete en un buen brete.

28 de noviembre de 2024.

El ministro de Política Territorial, comparece en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo‘ que se está llevando a cabo en el Senado.

El exministro del Gobierno de Canarias y uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez en el PSOE, cuestionado por si tenía relación con el exasesor de José Luis Ábalos o con Víctor de Aldama, tuvo el tremendo empacho de soltar estas frases para el mármol:

Si usted tiene alguna prueba de que en mi labor pública durante todos estos 20 años yo he encubierto a un comisionista ilegal que haya hecho algún ilícito, yo, repito, me levantaría de esta mesa y me iría de la responsabilidad pública.

Y no solo esa vez.

Tampoco tuvo el menor empacho en utilizar la sala de prensa de La Moncloa, después de un Consejo de Ministros, para soltar esta parrafada un 27 de diciembre de 2024, es decir un mes después: