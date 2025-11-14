  • ESP
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SE VA A LA RADIO PÚBLICA... ¡A HABLAR SOBRE EL ÚLTIMO DISCO DE ROSALÍA!

Pedro Sánchez presume de un masaje musical en RNE mientras su fiscal general afrontaba la última jornada del juicio en el Supremo

El inquilino de La Moncloa aseguró haberse reservado una hora para escuchar el trabajo de la artista catalana

Pedro Sánchez y Álvaro García Ortiz.
Le da igual 8 que 80.

Pedro Sánchez, mientras su fiscal general del Estado afrontaba la última jornada del juicio en el Tribunal Supremo acusado de un delito de revelaciones al filtrar informaciones sensibles de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, decidió darse un baño en la radio pública.

Concretamente se regaló un masaje a cuatro manos en RNE, concretamente en Radio 3, para hablar de música, pero no del cantazo que estaba siendo la presencia de Álvaro García Ortiz en sede judicial.

El presidente del Gobierno socialcomunista, con todo lo que está cayendo, afirmó con todo el desahogo del mundo que hace unos días se reservó una hora para escuchar el nuevo disco de Rosalía.

Posteriormente, el inquilino de La Moncloa decidió presumir de su visita a la emisora pública mostrando la camiseta con la que le habían obsequiado:

Las redes no tardaron en reaccionar y tunearle la camiseta al mandatario socialista:

