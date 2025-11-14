Pedro Sánchez presume de un masaje musical en RNE mientras su fiscal general afrontaba la última jornada del juicio en el Supremo

Le da igual 8 que 80.
Pedro Sánchez, mientras su fiscal general del Estado afrontaba la última jornada del juicio en el Tribunal Supremo acusado de un delito de revelaciones al filtrar informaciones sensibles de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, decidió darse un baño en la radio pública.
Concretamente se regaló un masaje a cuatro manos en RNE, concretamente en Radio 3, para hablar de música, pero no del cantazo que estaba siendo la presencia de Álvaro García Ortiz en sede judicial.
El presidente del Gobierno socialcomunista, con todo lo que está cayendo, afirmó con todo el desahogo del mundo que hace unos días se reservó una hora para escuchar el nuevo disco de Rosalía.
Pedro Sánchez visita @radio3_rne: «Yo bebo mucho de @radio3_rne, me nutro mucho de vuestras propuestas musicales y las combinaciones que hacéis».
Posteriormente, el inquilino de La Moncloa decidió presumir de su visita a la emisora pública mostrando la camiseta con la que le habían obsequiado:
¡Ya tengo mi nueva camiseta!
Muchas gracias a todo el equipo de @radio3_rne por vuestra acogida. He disfrutado mucho compartiendo con vosotros esta tarde.
Sois la mejor emisora del mundo. Os seguiré, como siempre, muy de cerca. 🎶🎧 pic.twitter.com/sWrF626Mo3
Las redes no tardaron en reaccionar y tunearle la camiseta al mandatario socialista:
ARREGLAO pic.twitter.com/xILttusMxm
¡Nosotros también tenemos camisetas!
¿Quieres una? #CORRUPTO 🥀 https://t.co/xRek1gXyxB pic.twitter.com/m7n8ByAFie
Arreglado. pic.twitter.com/hA1P2INsSg
Arreglado. pic.twitter.com/hA1P2INsSg
Haced el favor de no hacer memes, que os conozco. pic.twitter.com/vGyA96P6zQ
Pronto estrenarás una nueva camiseta… pic.twitter.com/UbKGOZGrKo
Te pega más las de rallas para cuando ingreses en prisión pic.twitter.com/AuJpchEaX2
