  • ESP
    España América
Política Gobierno

EL MINISTRO DE TRANSPORTES SIGUE SIN RESOLVER LAS INCIDENCIAS COTIDIANAS EN LOS TRENES

Óscar Puente promete un AVE que unirá Madrid con Barcelona en menos de dos horas y su euforia acaba en una vía muerta

Mofas en las redes sociales: "El que no puede presentar realidades, los trenes con atascos y retrasos diarios, presenta 'proyectos'"

Óscar Puente.
Óscar Puente.
Archivado en: Adif | AVE | Gobierno | Gobierno de España | Óscar Puente | Política | Renfe

Más información

Óscar Puente (PSOE)

El Congreso obliga a Renfe a incrementar las indemnizaciones por retrasos a partir de 2026, para cabreo del bocazas Óscar Puente

Es para miccionar y no echar gota.

Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno de Sánchez, quiso lucirse este 17 de noviembre de 2025 en el desayuno informativo organizado por Europa Press.

Para ello sacó el as que traía perfectamente escondido en la manga.

Ni más ni menos que un plan para incrementar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española de alta velocidad.

El proyecto comenzará en la línea Madrid-Barcelona, donde en breve se empezarán a ejecutar las obras de renovación para conseguirlo.

Esto significa que el trayecto se realizará en menos de dos horas, al pasar de los 300 kilómetros por hora actuales a los 350 kilómetros en los que operará próximamente, gracias a unas nuevas traviesas aerodinámicas.

El titular de Transportes explicó que:

Permite una velocidad un 12% superior con la misma carga aerodinámica y esto hace que una velocidad de 330 kilómetros por hora con esta aerotraviesa, en términos reales, equivalga con las condiciones actuales a una velocidad de 370 kilómetros por hora si colocamos esa traviesa.

Las redes acabaron rebajando y estampando la euforia del ministro de Transportes contra una vía muerta:

Los productos para mejorar tu estilo de vida

PRODUCTOS DE ESTILO DE VIDA
Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]