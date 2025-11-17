Óscar Puente promete un AVE que unirá Madrid con Barcelona en menos de dos horas y su euforia acaba en una vía muerta

Es para miccionar y no echar gota.
Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno de Sánchez, quiso lucirse este 17 de noviembre de 2025 en el desayuno informativo organizado por Europa Press.
Para ello sacó el as que traía perfectamente escondido en la manga.
Ni más ni menos que un plan para incrementar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española de alta velocidad.
El proyecto comenzará en la línea Madrid-Barcelona, donde en breve se empezarán a ejecutar las obras de renovación para conseguirlo.
🚅 Óscar Puente anuncia el proyecto AV350 con una red de alta velocidad a 350 km/h y se instalará primero entre Madrid y Barcelona, conectando ambas capitales en menos de 2 horas: «Nos convertiremos en el único país junto con China con una red a 350 km/h» #EPDesayunoOscarPuente pic.twitter.com/5iEbt6x6M2
— Europa Press (@europapress) November 17, 2025
Esto significa que el trayecto se realizará en menos de dos horas, al pasar de los 300 kilómetros por hora actuales a los 350 kilómetros en los que operará próximamente, gracias a unas nuevas traviesas aerodinámicas.
El titular de Transportes explicó que:
Permite una velocidad un 12% superior con la misma carga aerodinámica y esto hace que una velocidad de 330 kilómetros por hora con esta aerotraviesa, en términos reales, equivalga con las condiciones actuales a una velocidad de 370 kilómetros por hora si colocamos esa traviesa.
Las redes acabaron rebajando y estampando la euforia del ministro de Transportes contra una vía muerta:
El que no puede presentar realidades, los trenes con atascos y retrasos diarios, presenta «proyectos»…
— Carlos Fernández (@CarlosF66089689) November 17, 2025
Le recuerdo a @oscar_puente_ que a Extremadura no llega el AVE. Que se han quitado injustamente paradas en la zona de Sanabria su afectan a esa comarca. Que en Palencia necesitamos el soterramiento y que deje de suprimir paradas. Y que Soria tenga autovía 🤣
— ‼️ (@SM12_12_) November 17, 2025
No sería mejor hacer el mantenimiento adecuado de las redes ferroviarias existentes? Se saca más “dinero” con algo más costoso como se paga de los fondos públicos no?
— Mariela CasRosi (@Mecrosi) November 17, 2025
Madrid Plasencia, 250km 3 horas. #Trenextremeño. Ahora las centrales nucleares y los campos de placas solares todos para nosotros.
— miguelplasencia (@miguelplasencia) November 17, 2025
¿Pero eso será antes o después de que consiga hacer que funcione Cercanías?
— Resiliento (@a2FybG1hcngK) November 17, 2025
Pero si los AVE van pegando botes y vibrando ya, como vayamos a 350km/h descarrilamos.
— NitrosOxide (@NitrousOxide19) November 17, 2025
Antes de prometer alta velocidad de350 km.por ora tienes que hacer llegar a su ora lo que ya tenemos porque lo que tú y tu jefe prometéis todo es mentira atajo de s1nv3rguenz4s
— indalecio trincado (@indaleciotrin) November 17, 2025