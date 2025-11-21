Un desolado Óscar López (PSOE) tras la inhabilitación al fiscal general del Estado confiesa en la SER que la pieza a derribar era Ayuso

Como el bicho del pantano.

La condena a dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, pone a la bancada sanchista de los nervios.

Óscar López, entrevistado en la Cadena SER, en ‘Hora 25’, expresó el sentir generalizado en el Gobierno y en el PSOE.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, señaló que la condena impuesta por el Tribunal Supremo (TS) deja claro que la presidenta de la Comunidad de Madrid es intocable.

No puede ser. A mí este fallo me parece que lanza un mensaje demoledor y es ‘no te atrevas a tocar a Ayuso, no te atrevas, como te atrevas, va pa’lante’, como dice Miguel Ángel Rodríguez.

El ministro confesó que al escuchar el fallo sintió «mucha desolación»:

Es una desolación que se ha tornado en indignación y ganas de pelear y hacer frente a algo que pone en riesgo ciertos valores democráticos, respeto al Estado de Derecho y que la regla sea igual para todos. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?

Óscar López lamentó la politización de la política:

Es lamentable que haya gente que politice la Justicia. La condena es absolutamente injusta y muy deprimente para los demócratas porque lanza un mensaje intolerable. Este fallo no hace justicia y tiene un mensaje político evidente. Se ha tratado de desviar el foco de donde está el delito, que es en la pareja de la señora Ayuso, para montar una operación de victimización de la señora Ayuso.

El titular de Transformación Digital y de la Función Pública aseveró que esta sentencia no va a provocar un adelanto electoral:

No habrá adelanto electoral y además eso le corresponde al presidente del Gobierno. Dudo mucho que Pedro Sánchez se haya planteado esto.

También dijo que el Ejecutivo acata la sentencia: