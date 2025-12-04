La hemeroteca electrocuta a Pedro Sánchez a cuenta del tarifazo que prepara para el recibo de la luz en 2026

Tiene más cara que espalda.

Pero está claro que hay un Pedro Sánchez para cada ocasión.

Como líder de la oposición, el entonces recién llegado a la Secretaría General del PSOE en el año 2014 se mostró más que beligerante con el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) por proponer y llevar a cabo una subida del recibo de la luz del 8%.

El inquilino de la sede de Ferraz se apuntaba a la moda de los Jordi Évole y compañía de hablar de la famosa pobreza energética.

Y así, por ejemplo, lo reflejaba en sus redes sociales.

La subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 8, 2014

Sin embargo, el hoy presidnte del Ejecutivo sanchista aplica hasta la extenuación ese lema de que ‘no es lo mismo predicar que dar trigo’.

Sánchez, evidentemente, tiene mucho de predicador, pero a la hora de facilitar la vida a los ciudadanos no parece estar tan dispuesto.

Y es que el Gobierno de PSOE-Sumar tienen en mente un ‘regalo’ navideño para los españoles.

Nada más y nada menos que una subida del 10% de recibo de la luz entrando 2026.

La subida al Everest va a ser un juego de niños con la cuesta de enero que están pergeñando desde La Moncloa.

Según una información del diario ‘ABC‘, se quiere revisar al alza la parte fija que componen los cargos, así como a los peajes. Los primeros, que dependen del Gobierno, tendrán un alza de entre el 10% y el 15% en función de cómo evolucione la demanda eléctrica a nivel nacional.

La segunda parte, los peajes, también tendrá una subida. Esta función corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y será del 4%. El objetivo final de esta cuestión es financiar el despliegue y desarrollo de las redes eléctricas.

Con ese dinero recaudado se pretende financiar algunas tecnologías de producción eléctrica, entre ellas cierta tipología de renovables. Otra parte va a reducir la deuda que genera el propio sistema, y también se destina parte del cobro en las subvenciones a los sistemas extrapeninsulares.

Según consta en dicha propuesta, el importe total de los costes del sistema eléctrico asciende a 8.510,447 millones de euros, mientras que los ingresos destinados a compensar estos cargos ascienden a unos 4.453,023 millones de euros, lo que dejaría un importe de cargos netos a financiar por los consumidores el año 2026 de 4.057,424 millones de euros.

Esto supone un incremento del 15% respecto a los 3.526.542.308,7 millones de euros de 2025 y fijados en 2024, y que ajustado al aumento de demanda esperado, reduciría este porcentaje a algo más del 10%. No obstante, esta menor cantidad siempre estaría supeditada a que aumente el consumo, algo que sigue costando mucho, tal y como reconoce el propio sector energético.