¡Qué papelón! La secretaria de Igualdad del PSOE se parapeta en una comisión para evitar que el ‘caso Salazar’ acabe en la fiscalía

Toman por pardillo al votante y, por ende, al ciudadano.

El PSOE y el Gobierno Sánchez se las están viendo y deseando para que el ‘caso Salazar‘ no les enfangue más de la cuenta.

Aunque el pozo de porquería se ha desbordado de tal manera que ya les ha cogido de lleno.

Por eso, en la jornada del 4 de diciembre de 2025, Ana Redondo, titular de Igualdad, desapareció de un acto público y toda la patata caliente le cayó a Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad de la formación de Ferraz:

El Partido Socialista, como siempre hemos hecho, y por eso estamos hablando de un protocolo de acoso del Partido Socialista, nos hemos tomado siempre muy en serio y hemos sido inflexibles. Y no toleramos ningún acto que sea reprobable y desde luego vergonzante como los que hemos podido leer estos días en la prensa. Por eso el Partido Socialista es el partido que siempre ha puesto en marcha todos los mecanismos posibles para parar cualquier tipo de comportamiento negativo. Por eso estamos hablando de un protocolo que solo tiene el Partido Socialista. Efectivamente está en constante mejora, lo pusimos en marcha en el mes de julio, hemos detectado que ha habido un problema y hemos puesto todo lo posible para intentar solventarlo y solucionarlo y atender especialmente a las mujeres que no se hayan podido sentir suficientemente atendidas o arropadas.

Pues resulta que Ana Redondo, ministra de Igualdad, sí que ha condenado duramente las «guarrerías» de Paco Salazar (PSOE) 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/BEBA9pLaol — Juan Antonio Alonso Velarde (@juanvelarde72) December 5, 2025

La también delegada del Gobierno en Valencia se limitó a emitir unas disculpas que sonaron a excusa barata:

La voluntad del Partido Socialista siempre ha sido proteger a las mujeres que denuncian y que se hayan podido sentir acosadas en este caso. El PSOE, así se lo dijimos a las mujeres que sintiesen que no se las había atendido, les ha pedido perdón y disculpas. Vamos a mejorar todos los mecanismos porque están en constante mejora, porque este es un procedimiento que acabamos de poner en marcha, que hemos puesto en marcha recientemente. Si detectamos un fallo, lo ponemos enseguida encima de la mesa para poderlo arreglar. Y eso es lo que hemos hecho, eso es lo que me consta que se está haciendo y eso es lo que me consta que se va a intentar resolver de la manera más rápida posible con una comisión que es una comisión de personas expertas, sensibles y adecuadas. Para abordar esta cuestión con la máxima empatía y sensibilidad.

Sobre las razones por las que no ha apoyado la petición para denunciar el ‘caso Salazar’ ante la fiscalía, Bernabé echó balones fuera: