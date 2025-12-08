Watergate vs Sánchezgate: lo de Nixon fue una broma al lado de lo de Sánchez

En el panorama político de Occidente, ningún partido alcanza hoy los niveles de podredumbre institucional que exhibe el PSOE, convertido ya en la organización más corrupta y putera del mundo democrático.

Mientras otros escándalos se limitan a sobres bajo la mesa o amantes en la oficina, la peripecia delincuencial de Pedro Sánchez carece literalmente de parangón: combina tráfico de influencias millonario, compra de avales mafiosa, intervención de fiscalías y tribunales, tramas de mascarillas falsas, familiares enchufados y procesados, y, como colofón, una red de acoso sexual protegida durante meses desde la propia sede puticlub de Ferraz.

No existe en Europa ni en América un solo líder que haya acumulado, en apenas siete años, tan abrumador catálogo de ignominias y que incluye desde prostíbulos familiares hasta asesores que exigen sexo a subalternas, todo ello envuelto en un discurso feminista de cartón piedra.

El PSOE -el de los 40 años de vacaciones durante el franquismo- no es un partido: es una organización criminal con escaños.

Lo de Nixon fue una broma al lado de lo de Sánchez.

El Watergate de EEUU fue un robo de documentos y unas cintas borradas. El Sánchezgate es un escándalo bíblico.

Corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, control institucional y, ahora, acoso sexual en la propia Moncloa.

Todo bajo un silencio sepulcral que ha durado cinco meses en la sede de Ferraz.

Comparar ambos casos ya no es hipérbole de columnista: es la descripción clínica de la realidad.

Gisela Turazzini humilla en directo a Antonio Maestre y apunta al Gobierno socialista de Pedro Sánchez como principal responsable de que los jóvenes no tengan esperanza en el futuro y opten por la derecha. @GisTurazzini pic.twitter.com/zh2y9CXzVv — Sr.Liberal (@SrLiberal) December 7, 2025

La diferencia abismal

El Watergate fue espionaje político puro: unos sicarios entraron en la sede demócrata, colocaron micrófonos y robaron papeles. Nixon mintió, encubrió, borró 18 minutos de cinta y terminó dimitiendo.

Aquí no hay un solo delito, sino una constelación:

Caso Koldo

Caso Ábalos

El hermano del presidente procesado

Mascarillas falsas

Intervención en la Fiscalía

Invasión del Tribunal Constitucional

Y ahora, el caso Salazar y el de Antonio Navarro en Torremolinos.

Francisco Salazar, el intocable que cayó cuando ya no quedaba más remedio

Francisco Salazar era uno de los tres hombres que conocía los avales con los que Sánchez ganó las primarias de 2017. Se le proyectaba como adjunto a la Secretaría de Organización, un puesto nuclear en el PSOE.

En julio estallaron las acusaciones: comentarios obscenos sobre el físico de trabajadoras, invitaciones a dormir en su casa y amenazas veladas sobre sus carreras si no cedían.

El partido anunció que Salazar se “apartaba “voluntariamente” y que abriría diligencias.

Cinco meses después:

Las denuncias habían desaparecido de la plataforma interna del PSOE

Nadie contactó con las víctimas

Nadie les dio acompañamiento ni explicaciones

Solo cuando un medio lo sacó a la luz, Ferraz “reactivó” las denuncias. Entonces Salazar se dio de baja como militante y el partido consideró que ya no hacía falta investigar.

El PSOE feminista que mira para otro lado

La indignación interna es ya incontrolable.

Chats de cargos y militantes están al rojo vivo

Chats de cargos y militantes están Adriana Lastra exige que las denuncias vayan a la Fiscalía

exige que las denuncias vayan a la Fiscalía Pilar Alegría pasó de llamar a Salazar “compañero íntegro” a decir que su baja era “absolutamente necesaria”

pasó de llamar a Salazar “compañero íntegro” a decir que su baja era “absolutamente necesaria” Pilar Bernabé, responsable de Igualdad, convocó una reunión urgente que no calmó nada

Pedro Sánchez, por su parte, ha admitido un “pequeño error” por no actuar más rápido y dice asumir la responsabilidad “en primera persona”.

Pero insiste en que no tiene relación alguna con Salazar… pese a que era uno de sus hombres de máxima confianza.

El patrón se repite

El caso Salazar no es aislado.

Esta misma semana se ha suspendido al secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, por acusaciones idénticas de acoso. Una denunciante acudió directamente a la Fiscalía ante el silencio del partido.

Militantes feministas del PSOE lo resumen sin ambages:

«Todos tienen el mismo patrón: machismo y ejercicio violento contra las mujeres».

La oposición carga sin piedad

El PP: «Si lo publicado es cierto, Salazar es un guarro que no puede estar cerca del presidente».

que no puede estar cerca del presidente». Vox: «El PSOE borró las denuncias y abandonó a las víctimas».

En Les Corts Valencianes el PP ha registrado la destitución inmediata de Pilar Bernabé por “silenciar” el caso.

El Peugeot usado que nadie quiere comprar

En el Watergate americano hubo un cartel mítico:

«Would you buy a used car from this man?»

Hoy, en España, muchos se preguntan lo mismo mirando a La Moncloa:

«¿Comprarías tú un Peugeot usado a alguien que ha tejido esta red de corrupción, enchufismo y acoso sexual?»

Porque lo que empezó como un escándalo político se ha convertido en algo mucho más grave: un régimen que se sostiene sobre el silencio, el miedo y la impunidad.

Y aún no hemos visto el final.