Sánchez y su pleno más negro del año antes de Navidad: ‘fuga’ de ministros y Ábalos en chirona

El Congreso de los Diputados celebra esta semana su último pleno del año antes del parón por la Navidad.

Una semana clave para Pedro Sánchez, acorralado por numerosos escándalos que le salpican en plena campaña electoral en Extremadura y con el caso Salazar golpeando al Partido Socialista.

Será el primer pleno que cuente con la ausencia del todavía diputado José Luis Ábalos, quien lleva dos semanas durmiendo en la prisión de Soto del Real.

Con todo lo que tienen encima, siete ministros han decidido pegar la espantada y ausentarse del pleno. Una decisión criticada por el Partido Popular al interpretarlo como un intento del Ejecutivo de evitar dar explicaciones sobre los casos de corrupción y el presunto acoso sexual de Paco Salazar.

Los ‘fugados’ son la vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el titular de Transportes, Óscar Puente.

Según Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, los socialistas “huyen del control” parlamentario evitando dar explicaciones sobre las cuestiones que afectan a sus carteras. Además, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo va a presentar una reforma del Reglamento del Congreso para obligar a los ministros a justificar sus ausencias en las sesiones de control, de manera que solo puedan ausentarse cuando tengan citas «ineludibles».

La cita de esta semana será de suma importancia ya que se debatirá la senda de estabilidad presupuestaria, un paso clave previo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El jueves 11 de diciembre será un día clave, con el Gobierno que volverá a someter a votación su senda de estabilidad, que volverá a reflejar la debilidad parlamentaria que tiene tras la ruptura con Junts. También está prevista la votación de la subida salarial de los funcionarios públicos.

Se avecina una negra Navidad para Pedro Sánchez y su Gobierno.