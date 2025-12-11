¡Menuda jeta! La socialista Montse Mínguez se hace la longui con la detención de la fontanera Leire: «Ya no es militante»

Tienen la cara de cemento armado.

La delegada del Gobierno en Madrid y dirigente del PSOE, Montse Mínguez, volvió a tomar el pelo a los votantes de su partido al lavarse las manos con la detención de Leire Díez, la famosa fontanera del partido que trabajó durante años en la sede nacional del PSOE en Ferraz y que, este 10 de diciembre de 2025, fue arrestada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se enmarca en una investigación secreta sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas. De acuerdo con las informaciones judiciales y policiales, esta operación coloca a Díez bajo acusación por hasta cinco delitos muy graves, lo que amplifica su capacidad para ejercer presión sobre quienes antes la veían como una colaboradora valiosa.

Mínguez, al ser preguntada por los periodistas sobre esta detención, se fue por peteneras: «Respeto absoluto al trabajo de la Guardia Civil, no es militante del PSOE. Es tiempo de justicia».

Como si borrar el carné del partido sirviera para eliminar las numerosas imágenes de Díez posando con la camiseta del partido o participando en actos socialistas hasta hace nada.

Mientras Mínguez se quitaba ‘el muerto de encima’ con total frialdad, la realidad es tozuda: la ahora exmilitante Leire llevaba años trabajando para el partido.

Detienen a la fontanera del PSOE, Leire Díez, y la portavoz del PSOE solo acierta a decir (con una sonrisa nerviosa) que “no es militante”. De risa!! El ridículo que les toca hacer a veces es tremendo!!! pic.twitter.com/xUOwY4Ozxt — Benjamín López (@benjalh1971) December 10, 2025

Con todo lo que tiene encima el partido, es normal que anden tratando de quitarse de encima los marrones que salpican a Pedro Sánchez. Con Koldo y Ábalos en la cárcel, los distintos casos de supuesto acoso sexual, el ‘guarrete’ Salazar y ahora, Leire.

No pinta nada bien para el partido del puño y la rosa.