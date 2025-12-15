Sánchez huye como un conejo: adelanta el balance de fin de año ante la previsible debacle en Extremadura

Le huele el culo a pólvora.

Pedro Sánchez adelanta el balance de fin de año a este lunes 15 de diciembre de 2025. De esta forma, el presidente del Gobierno, realiza la reflexión habitual del fin de curso político una semana antes de lo habitual, teniendo en cuenta que, el pasado 2024, el líder del Ejecutivo compareció el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, para ofrecer una rueda de prensa tras el último consejo de ministros.

El panorama para este futuro 2026 es bastante negro.

Mientras los sondeos publicados en las últimas semanas otorgan una clara victoria al Partido Popular en Extremadura. Según la reciente encuesta del ABC, María Guardiola roza la mayoría absoluta y VOX prácticamente duplica sus escaños y pasaría de 5 a 9 representantes en el Parlamento extremeño. Mientras Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista, se hunde de manera irremisible.

Los extremeños castigan al PSOE

Todo esto sumado a las cascadas de denuncias por acoso sexual dentro del PSOE y los casos por presunta corrupción azotando al Gobierno.

Es por ello que Sánchez ha preferido refugiarse en un balance cuidadosamente medido y sin preguntas incómodas, antes de que la realidad de las urnas vuelva a darle un nuevo palo.

Largo listado de denuncias por acoso

La comparecencia se produce en el peor momento político para el partido que acumula casos de investigaciones judiciales y escándalos que afectan a su entorno más íntimo, desde el caso Koldo, con ramificaciones en contratos públicos durante la pandemia, hasta la gestión de fondos y financiación del partido.

Cada semana aparece un nuevo frente judicial o mediático para el partido socialista.

Extremadura es el termómetro que mejor mide el hartazgo de la sociedad. Tras décadas de hegemonía socialista, los extremeños castigan al PSOE, un partido desconectado del territorio y premian el proyecto alternativo de PP y VOX, según reflejan las encuestas.