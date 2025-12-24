El ‘democrático’ estreno de Elma Saiz como portavoz de Sánchez: avivar el miedo a VOX y echar la culpa al PP del fiasco del PSOE en Extremadura

Es lo que se llama un estreno ‘por todo lo alto’.

Especialmente ‘respetando’ el juego democrático.

A la nueva portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, la navarra Elma Saiz, la misma que compadrea con EH Bildu, le tocó lidiar con el difícil toro del resultado obtenido por el PSOE en las elecciones de Extremadura, donde se dejó por el camino nada más y nada menos que diez escaños.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trató de aparentar que acataba el resultado salido de las urnas, pero enseguida enseñó la patita:

La ciudadanía extremeña ha votado y desde luego máximo respeto a los ciudadanos extremeños y extremeñas. La presidenta Guardiola era quien tenía esa prerrogativa como presidenta de la comunidad y así lo decidió. Y también, por supuesto, manifiesto el respeto a esa decisión que solo le correspondía a ella. Yo como demócrata, a la vista de los resultados, quiero hacer dos reflexiones. En primer lugar, como demócrata me duele que la participación en estas elecciones extremeñas haya sido la mínima histórica. Ha caído la participación más de ocho puntos. Y también me duele cómo la ultraderecha ha duplicado su presencia en el Parlamento extremeño.

Para Saiz, toda la responsabilidad en el auge de VOX había que atribuírselo a María Guardiola:

Dicho esto, el Partido Popular, señora Guardiola, decidió esta convocatoria electoral porque quería desprenderse de VOX. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y lo que ha conseguido es estar más atado que nunca el Partido Popular a VOX. Por eso apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas en el sentido de preservar de las instituciones, preservar de la presencia en las instituciones de aquellos que quieren acabar con las instituciones.

E incluso llegó a soltar que la convocatoria electoral fue del todo innecesaria y que iba a quedar en el debe del Partido Popular: