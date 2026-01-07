  • ESP
ENTREGUISMO SIN CONDICIONES CUANDO EL INQUILINO DE LA CASA BLANCA ES DEL PARTIDO DEMÓCRATA

¡Maldita hemeroteca! Así defendió Zapatero (PSOE) la operación de Obama (EEUU) para abatir al terrorista Bin Laden

Pedro Sánchez sigue cuestionando la detención de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump

Está que echa las muelas con la operación emprendida por Donald Trump para detener y llevar hasta los Estados Unidos al sátrapa Nicolás Maduro.

Pedro Sánchez (PSOE) mostró sus reparos con la decisión del presidente norteamericano de intervenir en Venezuela para apresar al dictador caribeño.

Y todo ello esgrimiendo el sacrosanto argumento de que se había respetado por parte del inquilino de la Casa Blanca la legalidad internacional:

Sin embargo, no siempre en las filas del PSOE se mostró esa belicosidad contra las intervenciones de Estados Unidos en otras naciones.

La hemeroteca mata, y nunca mejor dicho, a un partido que en el año 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero como jefe del Ejecutivo español, defendió que el entonces mandatario norteamericano, el demócrata Barack Obama, pusiese en marcha el 2 de mayo en Pakistán la Operación Lanza de Neptuno para capturar y abatir al terrorista que impulsó los actos terroristas del 11-M, Osama Bin Laden.

Así se pronunció días después Zapatero en el Congreso de los Diputados:

Un terrorista de sus características y en una operación de esa naturaleza es bastante entendible que las circunstancias hayan llevado al resultado de la acción encomendada por el presidente de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas para la captura de Bin Laden. Es bastante fácil entender y desde esa perspectiva es muy probable que el destino de Bin Laden sea un destino buscado por él mismo después de su sanguinaria trayectoria.

