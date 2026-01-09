La hemeroteca vuelve a zamparse a Sánchez tras su foto de Estado con el golpista Oriol Junqueras

La hemeroteca se zampa con patatas a Pedro Sánchez.

El Palacio de la Moncloa fue escenario en la mañana del 8 de enero de 2026 de una imagen que pasará a la historia como símbolo de la enésima voltereta del líder del PSOE.

El presidente del Gobierno recibió con todos los honores —alfombra roja, coche oficial y foto institucional— a Oriol Junqueras, líder de ERC, condenado por sedición y malversación en el procés, indultado por el propio Sánchez y aún inhabilitado hasta 2031.

La «foto de Estado» entre ambos, escenificada en la escalinata de Moncloa, ha desatado una tormenta política, con críticas feroces desde el PP, VOX y hasta dentro del propio PSOE, con el charlatán Emiliano García-Page haciendo lo que mejor sabe, amagar pero no dar.

El encuentro, el primero cara a cara desde que Junqueras salió de prisión en 2021, sirvió para sellar un acuerdo de financiación autonómica que inyectará unos 4.700 millones extra a Cataluña, respetando el principio de ordinalidad («si Cataluña es la tercera que más aporta, será la tercera que más recibe», presumió Junqueras a la salida). Un pacto que ERC celebra como victoria, pero que el resto de España ve como un nuevo privilegio pagado con el dinero de todos, en plena crisis legislativa y con elecciones autonómicas a la vista.

Y aquí llega la hemeroteca, esa que siempre acaba devorando a Sánchez. Recordemos sus palabras en 2018 y 2019, cuando juraba y perjuraba que nunca negociaría con los independentistas condenados por el golpe al Estado:

¿Es de izquierdas, compañeros y compañeras, defender a un colectivo que lo que está haciendo es proclamar la independencia como consecuencia de una insolidaridad con otras regiones de España por el mero hecho de que pagan más recursos de lo que deberían pagar como consecuencia de su integración en España? Compañeros y compañeras, yo no atisbo a ver ninguna bandera de izquierdas en la causa secesionista. Ninguna.

Y no solo Pedro Sánchez, también María Jesús Montero:

Nunca desde el Gobierno de España vamos a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otra porque somos el partido de la igualdad, de la fraternidad.

El PP lo resumió como «la foto de la desigualdad y la insolidaridad». VOX habló de «cumbre de la vergüenza». Incluso en el PSOE hay malestar: fuentes socialistas admitieron que esta imagen enfurece a sus barones en ciclo electoral, como en Aragón o Andalucía, donde el agravio comparativo con Cataluña puede pasar factura en las urnas.

Sánchez presume en redes de un modelo «más justo» que beneficia a todas las comunidades. Pero la realidad es otra: Cataluña gana privilegios, el independentismo se normaliza y el resto paga la factura. La hemeroteca no miente: Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas que él mismo dibujó. Y esta vez, la foto con el «golpista» Junqueras se lo come vivo.