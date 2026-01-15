El director general de la DGT pretende erradicar el coche particular en las ciudades: «Si tienes prisa, vete en Uber»

No es de extrañar, como dice nuestro compañero César Sinde, que le llamen Pere Nefasto.

El bien pagado Pere Navarro, máximo exponente de la Dirección General de Tráfico, se cubrió de ‘gloria’ con una intervención en el foro ‘Innovación Urbana‘ en la que vino a decir que los conductores vayan descartando la idea de entrar las ciudades a los mandos de su vehículo particular.

Al director general de la DGT solo le faltó decir aquello de que el personal coja el tren de San Fernando, un rato a pie y otro andando.

Navarro lanzó un bestial alegato contra el uso del coche en las grandes urbes. Su primer argumento, la falta de espacio:

A veces me da la impresión de que nos estamos, tendríamos que centrarnos. El problema de la movilidad en las ciudades es un problema de espacio. Y entonces ahora veo que últimamente estamos todo el día con las emisiones y emisiones no tal y cual.

No disimuló a la hora de ponerse prohibicionista:

No escuche, mire, al centro de la ciudad vas con transporte público y si tienes prisa coges un taxi, un Uber o un Cabify. Al centro de la ciudad no vas a ir con eléctrico, ni con diésel, ni con gasolina. No nos equivoquemos.

Y además recalcó que ni con vehículo eléctrico se podrá entrar y que quien tenga prisa, que se pille un taxi o un vehículo de pago similar: