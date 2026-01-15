María Jesús Montero se marca un ‘Pedro Sánchez’ en su rueda de prensa: «¡Nos vamos a comer!»

¡Surrealismo por arrobas!

La ministra de Hacienda y número dos del Gobierno, María Jesús Montero, puso el broche más casposo y comentado a su rueda de prensa del 14 de enero de 2026 al reconocer, sin rubor, que lo siguiente en su agenda era… ¡irse a comer!

Con una expresión digna de meme, la andaluza imitó uno de los momentos más virales y criticados de Pedro Sánchez:

Pues nos vamos a comer aquellos que aún no hemos comido y a preparar cosas, que mañana tengo más tarea.

En lo que ya se ha convertido en un clásico del manual de cómo no tomarse en serio la política, la vicepresidenta primera del Gobierno decidió despedirse de los periodistas con una perla que ha incendiado las redes sociales.

Tras concluir el Consejo de Política Fiscal y Financiera –donde supuestamente se trataron temas tan trascendentes como la financiación autonómica, el déficit y la senda de estabilidad presupuestaria–, Montero soltó la bomba con la naturalidad de quien pide un café en el bar.

El vídeo que se ha hecho viral hoy de Sánchez: «son las 5 y no he comido». pic.twitter.com/VoawL8boOi — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) June 16, 2025

La frase, pronunciada con sonrisa y tono distendido, ha sido interpretada como un calco del famoso «Son las cinco y no he comido» con el que Pedro Sánchez se despidió en otra comparecencia que pasó a los anales del surrealismo político patrio.

En Moncloa parecen haberse puesto de moda las despedidas gastronómicas para rebajar la tensión… o para evidenciar la desconexión, según se mire.

Las redes no han tardado en responder con memes, montajes y comparaciones inevitables: «Del ‘no he comido’ al ‘nos vamos a comer’… el sanchismo evoluciona», ironizaba un usuario.

Otro usuario añadía: «Mientras los españoles apretamos el cinturón con la inflación, ellos se van a comer lo que queda».