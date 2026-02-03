La sensibilidad de un alacrán: La ministra de Igualdad posa con un muñeco muerto en plena crisis por los 46 fallecidos en Adamuz

Tiene la misma sensibilidad que un alacrán.

Mientras España aún llora la tragedia ferroviaria acontecida en Adamuz (Córdoba), la ministra de Igualdad estuvo al mejillón.

Ana Redondo protagonizó una de las imágenes más polémicas de las últimas semanas al posar junto a un muñeco hiperrealista que representa el cadáver de Federico García Lorca en una fosa común.

La fotografía, tomada durante una visita a una exposición que equipara la memoria del poeta granadino con la de Pedro Zerolo (PSOE) y otras figuras del activismo LGTBI, ha sido interpretada por miles de usuarios como una absoluta falta de sensibilidad en plena crisis nacional por la tragedia de Adamuz.

El descarrilamiento del 18 de enero en la línea Córdoba-Madrid, causado —según los primeros informes de la CIAF— por una rotura en la vía que Adif no supo detectar a tiempo, dejó 46 fallecidos (la última víctima mortal, una mujer de 42 años, confirmó su muerte el 30 de enero de 2026 en el Hospital Reina Sofía) y más de 160 heridos. España entera sigue de luto, con misas solemnes, libros de condolencias firmados incluso por los Reyes, y un clima de duelo que ha traspasado fronteras políticas.

Sin embargo, en ese contexto de dolor colectivo, la difusión de la foto de Redondo sonriendo junto al ‘cadáver’ de Lorca ha caído como una auténtica bomba.

Fuentes cercanas al Ministerio de Igualdad defendieron que la exposición lleva meses programada y que la foto no tenía ninguna intención de ofender” sino de visibilizar la memoria de las víctimas de la represión franquista y la lucha por los derechos LGTBI.

Pero la secuencia temporal, justo cuando el contador de víctimas seguía subiendo y los ciudadanos españoles siguen conmocionados, ha resultado letal para la imagen de la ministra y del propio Ejecutivo.

Póngale una pulsera, deje ahí en el cristal una pulsera, de esas que tienes que tirar a la basura, a ver qué opina de vuestra «valentía», a ver que le dice

HIPÓCRITA!!!!!!!!!!!!!!! — Dandounavuelta ® 🐕 🌄☯♫ (@Dandolavuelta1) January 31, 2026

Vale. Te hacen una foto así y no puedes evitarlo (¿o pediste tú que la hicieran?), pero publicarlo tú misma en tuiter es un síntoma inequívoco de que tu cabeza no está bien, querida e histérica víbora emplumada. — alter ego (@cencibelio) January 31, 2026

Habiendo muertos reales, @_anaredondo_ prefiere simular recogimiento y respeto ante un muerto muñeco. 2026-O / 1936-1

La memoría «histórica» hay que ver qué agradecida es.

HDLGP. — LaPanteraAzul – Silveretta (@Lapanteraazul1) January 31, 2026

Hágase un favor y borre esa foto. Con 45 muertos recientes sobre la mesa, mujeres en verdadero peligro por el fallo de las pulseras… que venga colgando su foto ante un muñeco de cera… no le deja como una persona digna de su cargo. — La vieja del visillo (@Lavieja95371620) February 1, 2026

Has dejado desprotegidas a las mujeres amenazadas por maltratadores. No nos olvidamos. Eres la responsable y debes dimitir y dejarte de gilipolleces — UnCiudadanoCualquiera (@AnygivenSpnrd) January 31, 2026