La hemeroteca derriba de un plumazo la nueva promesa de Pedro Sánchez en materia de vivienda

Es el señuelo que usa cada vez que se acerca una convocatoria electoral.

Y también es la distracción con la que pretende desviar la atención de los españoles en cuanto surgen escándalos en torno a su partido, el PSOE, o que afectan de lleno a La Moncloa.

Pero a Pedro Sánchez el truco comienza a quedársele pelín viejo.

De hecho, más bien, parece el timo de la estampita.

Esta vez, ante la presentación del flamante fondo soberano ‘España Crece’, el presidente del Gobierno anunció que se movilizarán hasta 23.000 millones de euros (públicos y privados) para financiar la construcción de 15.000 viviendas al año y cerrar el déficit habitacional.

Lo vendió como «el mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia» y extendió la alfombra roja a los inversores privados… pero, eso sí, «no para especular”»

Sonaba bonito. El problema es que la hemeroteca no miente y la credibilidad de estas cifras ya está por los suelos.

La misma promesa, distintos envoltorios

En abril de 2025, Sánchez presentó el PERTE de industrialización de la vivienda con una inversión pública de 1.300 millones en diez años. Objetivo: 15.000 viviendas industrializadas al año, llegando incluso a 20.000 al final del ciclo. Año y medio después ni rastro significativo de esas casas.

En julio de 2024, en una visita al Ministerio de Vivienda, prometió 43.000 viviendas de alquiler social a precio asequible o cedidas por al menos 50 años, movilizando 6.000 millones en préstamos y avales. Resultado hasta la fecha: anuncios y ruedas de prensa.

Escándalo de Sánchez y cortina de humo para taparlo. Vuelve a prometer vivienda quien no ha sido capaz de construir ni una. Con un déficit de 700.000 viviendas según el Banco de España, anuncia que va a construir 15.000. https://t.co/iMiQcoLchF pic.twitter.com/oBTozlQ2EC — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) February 16, 2026

Rallo (@juanrallo): «De las 183.000 viviendas prometidas por Sánchez en esta legislatura, ¿sabéis cuántas lleva construidas hasta el momento, hasta el ecuador de esta legislatura? Pues solo 6.300» pic.twitter.com/2CBr1U2gYx — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) February 16, 2026

En plena campaña de las autonómicas de 2023, elevó la apuesta a 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible como “quinto pilar del estado del bienestar”. La cifra mágica que más se ha repetido… y menos se ha cumplido.

Retrocediendo aún más, en 2021 ya hablaba de construir 100.000 viviendas durante su mandato.

Sumando todas estas promesas desde 2023, Sánchez ha anunciado ya más de 267.000 viviendas según recuentos periodísticos. ¿Cuántas se han entregado realmente? Prácticamente ninguna en cifras relevantes que justifiquen los titulares grandilocuentes.