¿Qué broma es esta? España acoge la primera Cumbre Internacional del Odio… ¡con Sarah Santaolalla como experta!

¿Qué broma pesada es esta?

La ministra Elma Saiz anunció en un desayuno informativo que España acogerá el próximo 11 de marzo la primera Cumbre Internacional contra el Odio donde tendrá a una ‘experta’ en la materia como Sarah Santaolalla

El evento reunirá a especialistas, influencers y víctimas para combatir la polarización, el discurso de odio y la desinformación… pero el Gobierno ha decidido que una de las estrellas sea Sarah Santaolalla, la analista que está en el ojo del huracán por denunciar una falsa agresión de Vito Quiles a la salida del Senado cuando todos los vídeos dejaron claro que, como poco, llegó a estar a dos metros de la tertuliana.

Saiz, extasiada, ha dicho que ella misma moderará una mesa que le hace «especial ilusión» con Santaolalla, «víctima de una campaña de odio terrible», junto a Abril Zamora y Mohamed El Harrak, exmenor no acompañado.

Pedro Sánchez inaugurará el acto, en un momento en que el Ejecutivo presume de «brazos abiertos» ante posibles desplazados de Irán, mientras ignora la crisis de vivienda y la economía.

Así fue el anuncio hecho por la ministra portavoz del Gobierno Sánchez:

Les anuncio que el próximo 11 de marzo España va a acoger la primera cumbre internacional contra el odio. Este encuentro será una ocasión privilegiada para reflexionar sobre los desafíos que plantea la propagación del discurso de odio y la polarización en los ámbitos social y digital, así también espacios para avanzar en la construcción de sociedades más cohesionadas y respetuosas con los derechos fundamentales.

Se mostró entusiasmada con el concurso de la pareja de Javier Ruiz:

En esta cumbre reuniremos autoridades gubernamentales, expertos académicos, representantes de las principales plataformas digitales y por supuesto la sociedad civil para poner en común las prácticas desarrolladas contra discursos de odio y también para conocer de primera mano cómo impacta esta lacra en nuestra sociedad. Por ejemplo, os adelanto que yo misma moderaré una mesa que me hace especial ilusión y que cuenta con la periodista Sarah Santaolalla, que está siendo víctima de una campaña de odio terrible, con Abril Zamora, nuestra directora y actriz que pondrá voz a lo que sufren las personas transexuales en nuestro país y Mohamed El Arrak, un exmenor no acompañado que llegó solo a nuestro país y que ahora es trabajador social y ayuda a otros chicos y chicas que como él solo buscaban un futuro mejor en un país en el que muchas veces les da la espalda por el miedo a unas siglas. Y es que la lucha contra el odio es una cuestión de democracia con mayúsculas.

Y volvió a cargar contra los periodistas incómodos para el Ejecutivo socialcomunista: