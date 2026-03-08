Sánchez sopesa un adelanto electoral por sorpresa, ante el auge de VOX y con el eslogan 'No a la Guerra''

El trilero Pedro Sánchez vuelve a las andadas.

Todo es posible con el tramposo.

Y en la calle, la gente parece tenerlo claro: La mayoría de los españoles cree que la legislatura tiene fecha de caducidad.

La última encuesta de Hamalgama para Vozpópuli refleja que sólo el 29% de los ciudadanos piensa que Pedro Sánchez logrará agotar la legislatura sin adelantar elecciones, mientras que una mayoría clara considera que la situación política acabará empujando al presidente a convocar las urnas antes de tiempo.

El sondeo coloca esa duda en el centro del clima político actual. Más de la mitad de los encuestados —un 54,9%— cree que la parálisis legislativa vinculada a Junts terminará empujando al presidente a convocar elecciones antes de tiempo, frente a un 28,7% que piensa que el Gobierno podrá completar la legislatura.

En medio de la crisis en Oriente Medio y con el grito de ‘No a la guerra’ resonando nuevamente, el marido de Begoña está sopesando la posibilidad de un adelanto electoral inesperado.

Fuentes cercanas a Moncloa desmienten que esto sea inminente, pero la inquietud es palpable: ¿podría coincidir la convocatoria de generales con las andaluzas y catalanas para crear un superdomingo que movilice a la izquierda?

El PSOE andaluz, liderado por María Jesús Montero, se aferra a esta idea. La situación en Irán y el desafío a Donald Trump han reactivado a una militancia que ve en el antitrumpismo un aliciente.

Sin embargo, tanto Salvador Illa como Oriol Junqueras han transmitido a Sánchez su firme negativa a adelantar las elecciones catalanas junto a las andaluzas y generales. Desde la Generalitat, insisten en que es crucial aprobar los presupuestos para evitar urnas anticipadas, argumentando que esto podría perjudicar más al PSC que a ERC o Junts.

Encuestas en caída para PSOE y PP, VOX en ascenso

Las intenciones de voto presentan un panorama complicado para los grandes partidos. Tanto el PP como el PSOE están alcanzando mínimos históricos en esta legislatura, mientras que Vox se acerca al 20%, amenazando con duplicar su apoyo, tal como ocurrió en recientes comicios regionales.

Partido Intención de voto (%) Variación reciente PP 32-34 Bajada 2-3 puntos PSOE 28-30 Bajada 3 puntos Vox 18-20 Subida 4-5 puntos Sumar 10-12 Estable

La media de los sondeos confirma el ascenso de los seguidores de Santiago Abascal. En Extremadura, la suma del voto entre PP-Vox rozó el 60%, mientras que en Aragón superó el 52%. Proyectado a nivel nacional, podrían alcanzar unos 200 escaños, un escenario que provoca escalofríos en Ferraz.

Sánchez está sopesando si el lema del ‘No a la guerra’, que tanto daño causó al PP durante el mandato de Aznar, podría traducirse en votos favorables para su partido. Ángel Expósito lo tiene claro: si las encuestas comienzan a mejorar, no habrá duda sobre un adelanto electoral. Sin embargo, El Debate menciona cinco razones en contra: es probable que la guerra termine pronto, los socios independentistas no lo apoyan, hay procesos judiciales pendientes, el desgaste del PP-Vox necesita tiempo y la legislatura se extiende hasta 2027.

Socios rebeldes y riesgos catalanes

Tanto Illa como Junqueras han cerrado filas contra el hipotético superdomingo. En Cataluña, un adelanto electoral dejaría a ERC con Junqueras inhabilitado y a Aliança Catalana sin una estructura sólida. Aunque el PSC lidera los sondeos, carece de mayorías claras para una investidura. Junts considera posible este movimiento si se activa una reacción antiguerra, pero ERC advierte: eliminaría el voto dual y beneficiaría a los independentistas.

En Andalucía, Juanma Moreno apunta hacia mayo o junio, entre Semana Santa y las ferias. El PSOE sueña con una coincidencia electoral que aumente la participación; sin embargo, las encuestas favorecen al PP sin alcanzar una mayoría absoluta, dejando al PSOE y Vox compitiendo por el segundo puesto. Montero podría salir del Gobierno tras Semana Santa para concentrarse en su región.

Desde Vox consideran esto una auténtica locura para Sánchez, lo cual les resulta ideal. Por su parte, el PP se muestra impredecible ante este «trilero», aunque asegura estar preparado ante cualquier eventualidad. La Constitución establece elecciones como máximo para 2027; solo Sánchez tiene la facultad de disolver las Cortes.

Una economía favorable proyectada para 2026 –con un crecimiento superior al promedio de la UE y aumento del empleo– podría tentar al presidente; sin embargo, las preocupaciones sobre pensiones, vivienda y un baby-boom latente son factores amenazantes. La tensión entre PP y Vox en diversas regiones revive ecos del 23J, lo cual podría resultar beneficioso para el PSOE.

Ventana Trump : Se presenta a Sánchez como némesis global; así lo destaca Financial Times.

: Se presenta a Sánchez como némesis global; así lo destaca Financial Times. Salidas clave : Montero prepara su salida del Gobierno pronto.

: Montero prepara su salida del Gobierno pronto. Riesgo judicial: Es preferible gobernar que litigar desde la oposición.

Una curiosidad: Rajoy llevó su legislatura hasta cuatro años y un mes; Sánchez podría romper ese récord al revés si sigue su instinto. Vox ha pasado del 13% en 2023 al actual 20%, ¿podría repetir su milagro andaluz a nivel nacional?