Ana Redondo (PSOE) protagoniza un bochornoso momentazo peloteando hasta la náusea a Pedro Sánchez

Ridículo supremo.

Y un bochorno que tuvo que acabar, a buen seguro, con algún que otro vómito ante el intragable peloteo desaforado hacia el inquilino de La Moncloa.

En un nuevo capítulo de la corte del sanchismo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, protagonizó un espectáculo esperpéntico en el mitin del PSOE en Soria.

Ante un Pedro Sánchez presente y atento, Redondo se lanzó a una retahíla de alabanzas que rozan lo patético:

Gracias presidente. Eres el superhéroe de la democracia. Eres el superhéroe de la paz. Eres el superhéroe de la dignidad. De los derechos. Y del feminismo.

Y no se quedó ahí. Subió la apuesta asegurando que era un referente de la dignidad mundial:

En el mundo te quieren porque representas la dignidad humana, la democracia, la paz y la civilización.

Todo ello mientras el auditorio coreaba disciplinadamente «¡No a la guerra!» en referencia al conflicto de Irán y el envío de la fragata española a Chipre.

El ridículo momento, grabado y difundido ampliamente en redes y medios críticos, retrata una vez más la sumisión absoluta de los barones y ministras del PSOE hacia su líder. Sánchez, encantado con el incienso, no disimuló su satisfacción ante la adulación desmedida. ¿Es esto feminismo o simple vasallaje? ¿Superhéroe o mesías intocable?

Fuentes del entorno socialista intentan minimizarlo como «apoyo leal», pero en redes ya circulan memes y vídeos tachándolo de «peloteo nauseabundo».

Bustos se descojona de Ana Redondo llamando «superhéroe de la democracia» a Sánchez: «Me imagino a los ayatolás viendo este vídeo subtitulado y preguntándose: ¿pero qué les da? Esto sí que es someter la voluntad de una mujer. Y sin necesidad de burka, basta el carné del PSOE» pic.twitter.com/2GBoh1Y7zT — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) March 9, 2026

Que manera de hacer el ridículo ana redondo, este es el nivel de ministr@s en 🇪🇸 Ensalzar al «Señoro» al «Machirulo» pedro sánchez en el #8marzo

«en política se puede hacer de todo menos el ridículo» Tarradellas#DiaDeLaMujer#ConexionHonduras1 pic.twitter.com/zjz40KOLu5 — okin_Ari (@okin_Ari) March 9, 2026

Ni Corea del Nord. Funcionen com una secta, tots abduïts pel psicòpata Sánchez La sobreactuación de Ana Redondo: «Sánchez es un superhéroe de la paz y … https://t.co/pQwW7af5cj via @YouTube — Agustí Clara senior (@Guspicat) March 9, 2026

Ana Redondo tiene el mismo cerebro que mi gato y creo que estoy ofendiendo al pobre gato. Que está analfabeta sea ministra, indica como está España. — Jesús Corral (@Chulipann) March 8, 2026

FELIZ 8M 🤡🤡 La ministra de Igualdad de viene arriba ensalzando a Sánchez y lo llama “superhéroe de la democracia y de la paz», retratando la sumisión de la mujer al líder en el sanchismo. https://t.co/tcTPMZLuy9 — Benita dos Carallos (@criaturina) March 8, 2026

La loca y asquerosa de la ministra de DesIgualdad, Ana Redondo, hace la pelota exagerada y obscenamente a Pedro Sánchez y le blanquea: «Gracias presidente. Eres el superhéroe de la democracia. Eres el superhéroe de la paz […]». Una auténtica trepa. ¡Son una puta secta! pic.twitter.com/h3gkIMIDDO — Pablo Corazón Alado (@PCorazonAlado) March 8, 2026