  • ESP
    España América
Política Gobierno

LA MINISTRA DE IGUALDAD, DESATADA

Ana Redondo (PSOE) protagoniza un bochornoso momentazo peloteando hasta la náusea a Pedro Sánchez

"Gracias presidente, eres el superhéroe de la democracia, eres el superhéroe de la paz"

Archivado en: Gobierno | Política

Más información

Ana Redondo, de las “falsedades y mentiras” a la multa a Vodafone por el fallo de las pulseras

Ana Redondo, de las “falsedades y mentiras” a la multa a Vodafone por el fallo de las pulseras

Ridículo supremo.

Y un bochorno que tuvo que acabar, a buen seguro, con algún que otro vómito ante el intragable peloteo desaforado hacia el inquilino de La Moncloa.

En un nuevo capítulo de la corte del sanchismo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, protagonizó un espectáculo esperpéntico en el mitin del PSOE en Soria.

Ante un Pedro Sánchez presente y atento, Redondo se lanzó a una retahíla de alabanzas que rozan lo patético:

Gracias presidente. Eres el superhéroe de la democracia. Eres el superhéroe de la paz. Eres el superhéroe de la dignidad. De los derechos. Y del feminismo.

Y no se quedó ahí. Subió la apuesta asegurando que era un referente de la dignidad mundial:

En el mundo te quieren porque representas la dignidad humana, la democracia, la paz y la civilización.

Todo ello mientras el auditorio coreaba disciplinadamente «¡No a la guerra!» en referencia al conflicto de Irán y el envío de la fragata española a Chipre.

El ridículo momento, grabado y difundido ampliamente en redes y medios críticos, retrata una vez más la sumisión absoluta de los barones y ministras del PSOE hacia su líder. Sánchez, encantado con el incienso, no disimuló su satisfacción ante la adulación desmedida. ¿Es esto feminismo o simple vasallaje? ¿Superhéroe o mesías intocable?

Fuentes del entorno socialista intentan minimizarlo como «apoyo leal», pero en redes ya circulan memes y vídeos tachándolo de «peloteo nauseabundo».

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUCHILLOS DE COCINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]