Sánchez y su plantón al Senado: se cumplen dos años sin que el socialista se enfrente a las sesiones de control

Un completo despropósito.

Esta semana se cumplen dos años desde que Pedro Sánchez pisara el Senado para someterse a una sesión de control parlamentario.

Veinticuatro meses sin responder a las preguntas de la oposición en la Cámara Alta, a pesar de los intentos del PP de reforzar el Reglamento y obligar a asistir al menos una vez al mes.

Fue en marzo de 2024 cuando el jefe del Ejecutivo pisó por última vez una sesión plenaria. Momento en el que el socialista tuvo que responder a las incómodas preguntas de la oposición sobre el caso Koldo. Una decisión que desde el Gobierno se ha justificado por cuestiones de agenda y prioridades legislativas.

La explicación que resulta insuficiente para el PP que, en repetidas ocasiones, han denunciado la huida del control parlamentario de la Cámara en la que el Ejecutivo no encuentra una mayoría cómoda.

Se trata de una anomalía democrática a pesar de la responsabilidad establecida en la Constitución. Aunque no existe una periodicidad concreta de comparecencias del presidente en el Senado, sí existe una responsabilidad política para rendir cuentas.

Evita un escenario adverso

Por su parte, el Gobierno elude estas cuestiones y subraya que el Ejecutivo sí comparece en la Cámara Alta a través de sus ministros.

Dada esta situación, el PP ya ha activado en el Senado un procedimiento para llevar al líder del Ejecutivo al Tribunal Constitucional por su ausencia.

Pese a ello, la ausencia de Sánchez en el Senado durante dos años consecutivos sigue alimentando el debate político sobre la calidad del control parlamentario y el equilibrio institucional entre ambas cámaras. Para la oposición, el mensaje es claro: el presidente evita deliberadamente un escenario político que considera adverso.

Con el calendario político cada vez más tensionado y el clima parlamentario al rojo vivo, la pregunta que queda en el aire es si Sánchez volverá a la Cámara Alta para responder ante la oposición o si su ausencia terminará por consolidarse como una nueva normalidad en la política española.