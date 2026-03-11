Sarah Santaolalla perpetra una oda al odio llamando «acosadores» a Nacho Abad y Antonio Naranjo

Un despropósito.

Pero tampoco extrañó viendo el comportamiento de la individua en cuestión.

Sarah Santaolalla, activista política del PSOE, pretende camuflarse en los medios de comunicación y en diversos foros como si fuese una periodista al uso.

Pero no lo es.

Y este 11 de marzo de 2026 demostró que está al servicio no solo del inquilino de La Moncloa, es decir de Pedro Sánchez, sino también de quienes pretenden echarle dosis infinitas de polarización a España.

Lo más gracioso del asunto es que la pareja de Javier Ruiz soltó su venenoso alegato en una cumbre titulado I Foro contra el odio.

Así las cosas, la salmantina no se olvidó del esperpento que perpetró el 10 de marzo de 2026 en el plató de ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) cuando Nacho Abad, el presentador y, especialmente, Antonio Naranjo, periodista de ‘El Debate’, COPE y Telemadrid, le sacaron a colación el «elefante» de la falsa agresión que ella dice haber recibido por parte del comunicador Vito Quiles.

He decidido poner fin a mi trabajo en el programa «En Boca de Todos». Ésta ha sido la última encerrona. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear

más.

Ninguna persona decente puede tolerar esto.

Gracias a los que han estado a la altura. pic.twitter.com/BWAeout8ZO — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) March 10, 2026

Aseveró que a ella la señalan porque, insistió, no se amolda a lo que determinados poderes quieren:

He tenido la suerte de no sufrir cuando era una niña, de no ser señalada. Ahora estoy pagando un precio bastante alto no porque no pensase como pienso desde los 15 años, sino porque ahora mi voz importa a una parte de la población o la escucha más gente. No es lo que digo, es cómo lo digo y dónde lo digo. Muchos de los mensajes que hago en defensa de los derechos humanos, la lucha contra la violencia de género o contra el negacionismo, los hago en programas que los ven 6 millones de personas y eso molesta. Molesta el mensaje, molesta que te salgas del molde y te vayas a los márgenes.

Acusó a determinados medios de estar dedicando un pastizal a periodistas de corte fascista:

Con el auge de la extrema derecha y el fascismo galopante se está inyectando mucha pasta a tertulianos. Nunca ha afectado mi ideología a mi rigor, pero nunca he escondido que soy de izquierdas o antifascista. Cuando te plantas, es lo que verdaderamente les molesta. Cuando tú te plantas en un medio de comunicación y dices que esa forma de trabajar es corrupción, cuando destapas y dices que no quieres blanquear ciertas cosas o no compartir mesas con condenados por mentir, o no quieres estar con gente que desprecia los derechos humanos, y además dices quién, eso tiene un precio.

Y ya fue a tumba abierta contra Nacho Abad y Antonio Naranjo: