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LA VICEPRESIDENTA SEGUNDA SE MARCA UN HOUDINI DIGNO DE UNA ESTATUILLA

¡Vaya viajecito a Hollywood! Yolanda Díaz desaparece de la alfombra roja de los Oscar tras el batacazo de Sumar en Castilla y León

Choteo en las redes: "Su cartera no tiene nada que ver con cultura, ni con artisteo, pero está claro que se huele aquello de 'para lo que me queda en el convento..."

Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz.
Archivado en: Gobierno | Política

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¡Para ese viaje no hacían falta tantas alforjas!

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aterrizó en Los Ángeles para apoyar el cine español… pero nadie la vio.

Ni un solo fotograma en la alfombra roja. Ni una pose. Ni un selfi. Solo un vestido beige de Purificación García que, según fuentes, “apenas pudo verse” porque la ministra decidió directamente saltarse el paseo de glamour.

Mientras en Castilla y León las urnas cerraban y se conocían los primeros resultados, Yolanda Díaz quiso disfrutar de la noche más exclusiva del cine mundial.

Pero los resultado electorales provocaron un cambio de planes:

Sumar (junto a IU y Verdes Equo bajo la marca En Común) se estrelló con un sonrojante 2,2% de los votos y cero procuradores. Desaparece del Parlamento autonómico.

La coincidencia no pudo ser más inoportuna, según se mire.

El viaje de Díaz, pagado con dinero de todos los españoles, se produjo el mismo día en que su espacio político sufría otro varapalo electoral. Y en lugar de estar en España respaldando a sus candidatos o dando la cara ante los militantes, la líder de Sumar optó por cruzar el charco para ver cómo ‘Sirat’, la película de su amigo Oliver Laxe, se iba de vacío (nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, cero Oscars).

La gran pregunta que todos los españoles se hicieron es que si era imprescindible que la vicepresidenta se plantara en Hollywood justo el día de las elecciones autonómicas. Igualmente, todos criticaron que se escondiera como si fuera una actriz en crisis para no dar explicaciones.

Lo cierto es que no hay una sola imagen de Yolanda Díaz en la gala. Ni en la alfombra, ni en el Dolby Theatre, ni en los corrillos posteriores. El ‘look fantasma’ ya es trending topic. Un vestido galego de Purificación García, una pashmina al hombro… y evaporada. Perfecto para no tener que responder preguntas incómodas sobre el nuevo descalabro de Sumar.

Las mofas en redes no se hicieron esperar:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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