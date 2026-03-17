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La hemeroteca los condena: así defendía la Mema las protestas de los médicos que ahora critica

Mónica García ha acusado a los profesionales sanitarios por ir a la huelga solo por «motivaciones políticas»

La hemeroteca los condena: así defendía la Mema las protestas de los médicos que ahora critica
Archivado en: Gobierno | Mónica García

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Mónica García

Los médicos arrancan hoy su huelga indefinida con una gran manifestación en Madrid contra Mónica Garcia

Tienen más cara que espalda.

Pero la hemeroteca los condena.

Y no se salva ni uno.

La última en ser cazada por sus propias palabras —en una muestra de hipocresía olímpica— es la ministra de Sanidad, Mónica García.

La médica-madre, Mema, ha salido a criticar a los sanitarios que protestan por su mala gestión, al tiempo que plantean reivindicaciones que no han sido atendidas.

La líder de Más Madrid ha acusado a los manifestantes de ir a la huelga solo por «motivaciones políticas».

«La respuesta siempre a más diálogo y más acuerdos es más conflicto, y esto no se puede entender fuera de los intereses de una serie de sindicatos que, a mi juicio, no están representando realmente las reivindicaciones de los profesionales».

Sin embargo, esto contrasta con lo que decía cuando las protestas eran contra la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En esos momentos, afirmaba que la protesta «era justa, solidaria y necesaria».

Consideraba que los residentes que se manifestaban tenían que ser «la punta de lanza» de las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

Además, han recordado cuando incluso bailaba en estas protestas. Como cuando participó en una ‘flash mob’ realizada el 28 de noviembre de 2012 frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Por su parte, los sindicatos consideran que la huelga es «la última opción» a la que han recurrido los médicos para poder ser escuchados y que la situación que denuncian desde hace años es la misma que llevan tiempo exigiendo mejorar.

Destacan que las condiciones laborales afectan directamente a la calidad del servicio, a la atención que prestan a los pacientes, así como a los tiempos de espera y al colapso generalizado.

Por último, los profesionales sanitarios han reiterado su disposición a dialogar con la cartera que encabeza Mónica García, pero señalan que no ha habido ningún contacto formal por parte de Sanidad para retomar el diálogo.

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