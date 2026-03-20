Esperpento máximo: las medidas por la guerra de Irán se le atragantan a Sánchez por la jugada de Sumar

Pedro Sánchez supuestamente iba a anunciar las medidas para enfrentar las consecuencias de la guerra en Irán hoy a las 11. Sin embargo, y en una nueva muestra de que no gobierna, todo se ha retrasado porque Yolanda Díaz y Sumar se han opuesto a aprobar el documento.

Sumar se planta ante el PSOE y provoca el retraso del Consejo de Ministros programado para este viernes. Los ministros del socio minoritario se oponen a aprobar el decreto de escudo social sin la extensión de contratos de alquiler, una medida que consideran vital ante el aumento de precios generado por la guerra en Irán. Esta situación pone de manifiesto las tensiones en la coalición, justo cuando el Gobierno busca soluciones inmediatas a la crisis energética y alimentaria.

Este enfrentamiento surge en un momento delicado. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha dejado claro que sin protección para la vivienda no puede haber un escudo social efectivo. «España enfrenta un problema estructural con los alquileres, que ahora se ve agravado por factores coyunturales», ha señalado, recordando cómo en 2022, tras la invasión de Ucrania, se aprobó una prórroga similar que evitó aumentos del 50% en 600.000 contratos. Mónica García, ministra de Sanidad, apoya esta postura: «No hay escudo sin vivienda». Sin embargo, el PSOE muestra reticencias. Aseguran que esta medida podría entrar en conflicto con la Constitución y poner en riesgo su apoyo por parte de Junts, PP y Vox, que han tumbado decretos anteriores.

Para comprender este lío, es útil mirar al pasado. Desde 2020, el Gobierno ha prorrogado hasta siete veces la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, protegiendo a entre 50.000 y 60.000 hogares hasta finales de 2026. Ahora, con los costes disparados por la guerra en Irán, Sumar busca ir más allá: congelar los alquileres para inquilinos con dificultades, siguiendo el modelo del paquete aprobado en diciembre de 2022.

Las posibles consecuencias son diversas:

Si cede el PSOE : El decreto saldría fortalecido, incluyendo rebajas del IVA a alimentos, apoyo al transporte y control sobre beneficios empresariales. Yolanda Díaz emergiría como triunfadora, aunque el Congreso podría rechazarlo si Junts mantiene su postura firme.

: El decreto saldría fortalecido, incluyendo rebajas del IVA a alimentos, apoyo al transporte y control sobre beneficios empresariales. emergiría como triunfadora, aunque el Congreso podría rechazarlo si mantiene su postura firme. Si resiste : Se producirá otro retraso en las medidas urgentes. Sumar acusaría al PSOE de «escudarse tras las derechas», como advirtió Lara Hernández , coordinadora del movimiento Sumar. Estas tensiones internas debilitan al Gobierno frente a la crisis.

: Se producirá otro retraso en las medidas urgentes. acusaría al de «escudarse tras las derechas», como advirtió , coordinadora del movimiento Sumar. Estas tensiones internas debilitan al Gobierno frente a la crisis. Escenario mixto: Aprobar sin moratoria pero con promesas para el futuro. Los pequeños propietarios (con uno o dos inmuebles) quedarían exentos de suspensiones, tal como acordó el Ejecutivo con el PNV.

El mercado inmobiliario está bajo presión: los alquileres han aumentado entre un 10% y un 15% anual en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Para Sumar, extender esta moratoria es una «deuda histórica» con los inquilinos. Por su parte, el PSOE prioriza alcanzar un consenso parlamentario.

Un dato interesante: la moratoria de 2022 fue aprobada pese a las críticas; ahora, sin una mayoría progresista clara, las posibilidades son limitadas. Bustinduy mencionó en Twitter que es «momento de saldar cuentas». Además, gasolineras y pescaderos están pidiendo rebajas del IVA paralelas, aumentando así la presión sobre el Gobierno. Cabe destacar que en 2026 el escudo excluirá ocupaciones en viviendas sociales ya asignadas para evitar abusos.

Europa Press también señala cómo Sumar critica al PSOE por su falta de firmeza ante las presiones derechistas sobre temas relacionados con la vivienda. La celebración extraordinaria del Consejo está pendiendo de un hilo hasta última hora.