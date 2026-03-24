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LA MINISTRA DE IGUALDAD EXIGE LA PRESENCIA DE MUJERES EN ESA INSTITUCIÓN

Ana Redondo, crucificada a zascas por politizar con su feminismo la Semana Santa de Sagunto

La votación en la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo fue contundente: más del doble de votos contrarios a la presencia femenina

Archivado en: Ana Redondo | Gobierno | Gobierno de España | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Oscar Puente (PSOE)

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No hay por dónde cogerla.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, volvió a demostrar que para el Gobierno de Pedro Sánchez no hay tradición, cultura ni devoción popular que se resista al rodillo del feminismo de Estado.

Tras conocer que la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto (Valencia) rechazó, una vez más y de forma democrática, la inclusión de mujeres como cofrades en sus procesiones, Redondo no dudó en lanzar una velada amenaza: “

Las cofradías no están al margen de la Constitución. La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar.

La cofradía, con más de 500 años de historia y 1.627 miembros varones, sometió a votación la modificación de sus estatutos para sustituir ‘varones’ por ‘personas’. El resultado fue claro y rotundo: 267 votos en contra frente a 114 a favor.

Los cofrades aplaudieron la decisión en la ermita y mantuvieron lo que ellos consideran su tradición centenaria. Respuesta de la ministra: amenaza con retirar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa saguntina y advertencia de que el Ministerio de Igualdad acompañará a las mujeres que quieran denunciar.

La polémica no es nueva en Sagunto. La Cofradía de la Sangre ya había rechazado en ocasiones anteriores la entrada de mujeres, argumentando que se trata de una tradición histórica y religiosa concreta, no de una discriminación moderna.

En el núcleo histórico de la localidad, las mujeres ya participan en otros aspectos de la Semana Santa (arreglando tronos, vestimentas o la ermita), pero la procesión como cofrades se mantiene como espacio masculino, algo que muchos ven como un derecho de asociación privada y religiosa amparado por la libertad ideológica y religiosa que también reconoce la Constitución.

Las críticas no se hicieron esperar.

Desde cuentas de cofrades, católicos y ciudadanos de a pie hasta voces políticas, el mensaje es unánime: dejar en paz las tradiciones. «Que monten su propia cofradía si quieren», responden algunos cofrades. «Que el Gobierno se ocupe de los feminicidios en vez de de las procesiones», espetaron otros.

Y es que, mientras Redondo se empeña en ‘igualar’ una Semana Santa que lleva siglos emocionando a miles de personas, las cifras de violencia contra las mujeres siguen sin dar tregua y el Ministerio acumula promesas incumplidas y polémicas estériles.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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