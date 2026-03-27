Sánchez despliega nueve coches de escolta y treinta policías para jugar una ‘partidita’ de ajedrez en Malasaña

En un alarde de arrogancia sin límites, el socialista Sánchez se comporta como si fuera el Superman de la política española. El vanidoso marido de Begoña usa todos los recursos públicos y el dinero de los contribuyentes como si España fuera su cortijo particular.

Lo da en exclusiva el medio de Eduardo Inda, OkDiario, gracias a los excelsos periodistas de investigación Ana Borges, Fernán González y C. Villarrubia.

Gasta sin control, nombra a dedo a amigos y familiares, y convierte las instituciones del Estado en meras herramientas al servicio de su ego y su proyecto personal de poder eterno.

Para Sánchez, el erario público no es de todos los españoles, sino su propio fondo ilimitado para financiar sus aventuras, sus pactos de supervivencia y su estilo de vida de superhéroe de saldo.

El jueves 26 de marzo de 2026, por la tarde, Pedro Sánchez se dirigió al corazón de Madrid para llevar a cabo una actividad que retrasaría sus compromisos oficiales: jugar al ajedrez.

Lo sorprendente no fue la partida en sí, sino el impresionante despliegue que la rodeó.

Nueve vehículos de escolta y alrededor de treinta agentes de seguridad fueron movilizados para proteger al presidente durante su visita al Gambit Café, situado en la calle del Barco número 26, en el animado barrio de Malasaña.

El dispositivo fue minucioso. Los escoltas revisaron las alcantarillas del área minutos antes de la llegada del presidente, mientras otros agentes cortaban el tráfico en la calle Barco para facilitar el acceso.

Sánchez entró al local a las 17:00 horas, acompañado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, así como un grupo considerable de asesores y un técnico especializado en imagen y sonido. Este operativo se mantuvo durante toda su estancia en el establecimiento.

El retraso que sorprendió a Moncloa

Lo que comenzó como una visita breve se transformó en un inconveniente para la agenda oficial. Sánchez tenía programada una comparecencia a las 18:00 horas en el Palacio de La Moncloa para anunciar cambios importantes en su Gobierno: la promoción de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y el nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda. Sin embargo, el presidente estaba disfrutando tanto de las partidas que se olvidó del tiempo.

Inicialmente, Sánchez tenía intención de jugar solo una partida, pero según relataron los presentes, estaba tan inmerso en el juego que decidió quedarse para más, sorprendiendo incluso a su propio equipo. Salió del local alrededor de las 18:00 horas, sin prisa aparente, deteniéndose para tomarse selfies y firmar autógrafos con los asistentes. Hasta se fotografió con un bebé que cogió en brazos.

La Secretaría de Estado de Comunicación tuvo que informar sobre el retraso. A las 18:00 horas, comunicaron que la declaración institucional del presidente comenzaría a las 18:15 horas. Finalmente, Sánchez no se dirigió a los españoles hasta esa hora, quince minutos después de lo previsto, lo que provocó un retraso en todo el dispositivo mediático que aguardaba en la escalinata de Moncloa.

Gambit Café: el primer chess bar de Madrid

La elección del lugar no fue casualidad. El Gambit Café es el primer chess bar en Madrid, un espacio singular que abrió sus puertas en diciembre de 2025. Fue concebido por Alexandra Tivoly, una francesa de 26 años que llegó a Madrid para cursar un máster en finanzas. Tras finalizar sus estudios, decidió dejar atrás su carrera bancaria para emprender en el mundo hostelero, llevando consigo su pasión por el ajedrez inculcada por su padre desde pequeña.

El local se define como «más que un café»: es un punto de encuentro donde estrategia y buena compañía se entrelazan. Ofrecen torneos, clases para principiantes y planes de membresía con la intención de convertirse en un referente para los aficionados al juego ciencia en la capital. Abre sus puertas de martes a jueves desde las 16:30 hasta medianoche, horario ideal para la visita presidencial.

Restricciones y regalos

Antes de marcharse, Sánchez dejó claro a los presentes que no podían publicar vídeos del encuentro. No obstante, la dueña del bar le hizo entrega de un regalo al presidente: un caballo artístico mexicano que comentó tenía pensado colocar en su despacho.

La jornada del jueves quedará grabada por esta curiosa combinación entre ajedrez, seguridad presidencial y anuncios gubernamentales pospuestos. Un episodio que ilustra cómo incluso la agenda más rigurosa puede verse alterada por una partida improvisada en un bar del barrio Malasaña.