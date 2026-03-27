Yolanda Díaz llamó «mala persona» a Carlos Cuerpo y ahora él sube al podio: ¿Drama asegurado en Moncloa?

Van a venir calentitas las próximas reuniones del Consejo de Ministros.

La decisión de Pedro Sánchez de aupar a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno, amén de conservar su cartera de Economía, es un claro mensaje contra Yolanda Díaz.

La líder de Sumar y titular de Trabajo se las ha tenido tiesas con su compañero del gabinete sanchista y hasta llegó a emplear un lenguaje poco adecuado para criticar su oposición a determinadas propuestas lanzadas por ella misma

El choque más sonado se produjo en enero de 2025 a consecuencia de la reducción de la jornada laboral:

Yolanda Díaz pactó con los sindicatos CCOO y UGT la reducción de la jornada ordinaria a 37,5 horas semanales en 2025, según el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.

Carlos Cuerpo y su ministerio mostraron reticencias, priorizando el impacto económico, el diálogo con la patronal CEOE y la viabilidad para las pymes. Díaz acusó a Economía de injerencias en sus competencias, de dilatar o bloquear la tramitación, e incluso de querer «agradar» al PNV.

Y fue a más. En una entrevista en Radio Nacional de España (3 de enero de 2025), Díaz elevó el tono y dijo que oponerse a reducir la jornada «en media hora al día es casi de mala persona», y que no entendía que «un ministro socialista» se opusiera. También criticó que Economía se pusiera «del lado de la patronal»

Desde Economía se defendió que la reducción era «una prioridad» y un «compromiso de Gobierno», pero se insistió en hacerlo de forma ordenada y con consenso. La medida acabó sin avanzar como pretendía Díaz y generó mucha tensión interna en el Ejecutivo.

También hubo sus más y sus menos por la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Pero el choque más reciente fue con el registro horario.

Recientemente, Díaz acusó a Cuerpo de «boicotear» la medida y de posicionarse en contra del endurecimiento del control horario. Tras un dictamen crítico del Consejo de Estado, basado en parte en informes de Economía) Díaz dijo que es «inaudito» que Economía se coloque «del lado de las patronales que incumplen las horas extras» y que «siempre están en contra de las cosas buenas».