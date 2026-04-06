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EL PRESIDENTE SOCIALCOMUNISTA SALE CON EL SEGUNDO UNIFORME DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA PARA APUNTARSE EL TANTO DE LOS 22 MILLONES DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Sánchez imita la estética de los fallecidos ’tiranosaurios’ caribeños para presumir de un récord de ocupación laboral en España

Cachondeo e ironía en redes sociales: "Pues deberías convocar elecciones inmediatamente y comprobar el voto de los que levantamos este país y lo felices y contentos que están y estamos contigo y tu gobierno"

Pedro Sánchez, Fidel Castro y, de espaldas, Hugo Chávez.
Pedro Sánchez, Fidel Castro y, de espaldas, Hugo Chávez.
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Pedro Sánchez &#039;Pinocho&#039; (PSOE)

¿Es Sánchez el autor de la letra Vamos a contar mentiras?

No tiene filtros.

O tampoco asesores que le frenen a la hora de subir vídeos a TikTok.

Pedro Sánchez volvió a echar mano de su particular manual de propaganda. Este lunes 6 de abril de 2026, coincidiendo con los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a marzo, el presidente del Gobierno se saltó el embargo oficial y anunció en redes sociales que España ha superado por primera vez los 22 millones de afiliados en la serie desestacionalizada.

El anuncio, celebrado como un hito histórico, vino acompañado de un vídeo en el que Sánchez aparece con un look que ha levantado más de una ceja:

Camiseta blanca impecable correspondiente a la segunda equipación de la Selección Española de Fútbol y un aire de triunfalismo que recuerda sospechosamente a la estética que popularizaron durante décadas los llamados «tiranosaurios» del Caribe: Hugo Chávez y Fidel Castro y otros líderes del socialcomunismo del siglo XXI.

Mientras Sánchez presumía de «hacer historia» con el empleo, adoptaba la misma imagen de aquellos dictadores que durante años vendieron récords macroeconómicos mientras sus países se hundían en la miseria, la hiperinflación y la emigración masiva.

El cachondeo en las redes sociales no se hizo esperar:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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