Sánchez imita la estética de los fallecidos ’tiranosaurios’ caribeños para presumir de un récord de ocupación laboral en España

No tiene filtros.

O tampoco asesores que le frenen a la hora de subir vídeos a TikTok.

Pedro Sánchez volvió a echar mano de su particular manual de propaganda. Este lunes 6 de abril de 2026, coincidiendo con los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a marzo, el presidente del Gobierno se saltó el embargo oficial y anunció en redes sociales que España ha superado por primera vez los 22 millones de afiliados en la serie desestacionalizada.

22 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2026

Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos! pic.twitter.com/drAVByE7pn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2026

El anuncio, celebrado como un hito histórico, vino acompañado de un vídeo en el que Sánchez aparece con un look que ha levantado más de una ceja:

Camiseta blanca impecable correspondiente a la segunda equipación de la Selección Española de Fútbol y un aire de triunfalismo que recuerda sospechosamente a la estética que popularizaron durante décadas los llamados «tiranosaurios» del Caribe: Hugo Chávez y Fidel Castro y otros líderes del socialcomunismo del siglo XXI.

Mientras Sánchez presumía de «hacer historia» con el empleo, adoptaba la misma imagen de aquellos dictadores que durante años vendieron récords macroeconómicos mientras sus países se hundían en la miseria, la hiperinflación y la emigración masiva.

El cachondeo en las redes sociales no se hizo esperar:

YA SOMOS LÍDERES.

Gracias Pedro. pic.twitter.com/Nl9AppmHZf — Tabarnia BCN (@Tabarnia_BCN) April 6, 2026

La miseria del pueblo a costa del enriquecimiento de la aristocracia roja pic.twitter.com/k6Y67FWzn5 — LuceroVerde (@LuceroVerde_) April 6, 2026

Pues deberías convocar elecciones inmediatamente, y comprobar el voto de los que levantamos este país y lo felices y contentos que están y estamos contigo y tu gobierno, en. Con estos datos y con el CIS de la mano, vas arrasar!!! Como en las comunidades autónomas mínimo! — Dean, Jamón Dean ® (@Pechaadereir) April 6, 2026

Somos el número 1… en desempleo.

Gracias, Pedro. pic.twitter.com/fc6LjjIna1 — Bea Berenguer (@Bea_Berenguer_) April 6, 2026

22 mill de españoles empobrecidos para alimentar vuestra casta progresista pic.twitter.com/h9box3GFFS — LuceroVerde (@LuceroVerde_) April 6, 2026

¿Te refieres a esto Sánchez con el 22? pic.twitter.com/l4KsoCl4dl — Josué Cárdenas (@JosuCardenas99) April 6, 2026