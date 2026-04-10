El Gobierno Sánchez y sus enchufados son los verdaderos culpables de los 47 muertos en Adamuz

Hay accidentes y hay negligencias criminales.

Lo que ocurrió el pasado verano en Adamuz, donde un tren descarriló y mató a 47 personas, empieza a perfilarse con una claridad judicial incómoda como la segunda categoría. El informe que la Guardia Civil ha remitido a la juez instructora no deja demasiado espacio para la interpretación benévola. Y el Gobierno de Pedro Sánchez queda cada vez más señalado.

La soldadura que, según la investigación, pudo causar la tragedia había sido inspeccionada semanas antes. Fue declarada apta. Y, como destapó ABC, los dos técnicos que la declararon apta no cumplían los requisitos mínimos de experiencia exigidos en el propio contrato que les dio el trabajo.

Todo lo demás, el resto de la historia, es aún más perturbador.

La empresa que se lo llevó todo sin competidores

Adif, el organismo público que gestiona las infraestructuras ferroviarias en España, subcontrató la auscultación de las vías —la inspección técnica que detecta defectos en los carriles y las soldaduras— a una empresa llamada Redalsa, como reporta OKDiario. El contrato, formalizado en enero de 2023, cubría la «auscultación de carriles en líneas de ancho estándar en explotación» por un período de cuatro años y un importe de 9,7 millones de euros.

Hasta aquí, nada extraordinario. Lo extraordinario viene después.

Redalsa fue la única empresa que optó al contrato. Sin competencia, sin comparación posible, sin que nadie más presentara una oferta alternativa. Se lo llevó por defecto. Y cuando los evaluadores de Adif puntuaron su propuesta, los resultados no fueron precisamente brillantes: en el apartado de «calidad», Redalsa obtuvo 1,4 puntos sobre 3. Una nota que en cualquier examen suspendería. Los evaluadores, sin embargo, la consideraron «correcta» y «suficiente».

Hay un detalle que convierte todo esto en algo todavía más llamativo: Adif participa en el capital de Redalsa con un 52%.

Es decir, el organismo público que necesitaba que alguien inspeccionara sus vías contrató para hacerlo a una empresa en la que él mismo tiene mayoría accionarial. Adif se subcontrató, en la práctica, a sí mismo. Y lo hizo con una empresa que obtuvo una puntuación mediocre en calidad y que no tuvo que competir con nadie.

Los técnicos que no cumplían los requisitos

El contrato era explícito en sus exigencias. Los técnicos encargados de la inspección debían tener certificación de «nivel 2» y una experiencia mínima de dos años en este tipo de trabajos. No era un capricho burocrático: es el estándar mínimo que la propia normativa ferroviaria establece para garantizar que quien detecta un defecto en una soldadura sabe lo que está mirando.

En junio de 2025, dos técnicos de Redalsa inspeccionaron el tramo de Adamuz. Revisaron 114 soldaduras. Las declararon todas aptas, incluida la que ahora investiga la juez como posible causa del descarrilamiento que mató a 47 personas.

La Guardia Civil ha comprobado los expedientes. Ninguno de los dos técnicos tenía la experiencia de dos años exigida. Ninguno cumplía el requisito mínimo establecido en el contrato que Adif había formalizado meses antes. Inspeccionaron las vías, dieron el visto bueno y se fueron. Semanas después, el tren descarriló.

Las mentiras de Óscar Puente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene un historial de declaraciones sobre el accidente de Adamuz que merece un repaso detenido.

Desde el primer momento, Puente intentó encuadrar la tragedia en el marco de la fatalidad inevitable, el accidente imprevisible, el suceso que ninguna previsión humana podría haber evitado. Habló de la seguridad del sistema ferroviario español con la suficiencia de quien no tiene nada que ocultar. Descartó sistemáticamente cualquier vinculación entre la gestión política de Adif y lo ocurrido en Córdoba.

El informe de la Guardia Civil desmonta ese relato con datos concretos: deficiencias en la realización e inspección de soldaduras, técnicos sin la cualificación exigida, una empresa adjudicataria sin competencia real y con puntuación mediocre en calidad, y una inspección realizada semanas antes de la tragedia que dio por aptas las soldaduras que ahora se investigan.

Puente sabía o debía saber. Que el titular del ministerio responsable de Adif no supiera que la empresa encargada de inspeccionar sus vías era una sociedad participada en mayoría por el propio Adif, que se adjudicó un contrato de casi diez millones sin competencia y con una calificación de calidad de 1,4 sobre 3, resulta difícil de creer. Y si no lo sabía, la incompetencia es tan grave como la ocultación.

El Gobierno Sánchez y la cultura del enchufismo

El caso de Redalsa no es un episodio aislado. Es un patrón.

Un organismo público que tiene mayoría en una empresa privada, esa empresa privada se presenta sola a un concurso convocado por ese mismo organismo público, se lo lleva sin competencia con una puntuación mediocre, y luego resulta que los técnicos que envía a hacer el trabajo no cumplen los requisitos mínimos que el propio contrato exigía. Y todo esto bajo la supervisión de un ministerio cuyos responsables llevan meses negando cualquier responsabilidad institucional en la tragedia.

El Gobierno de Sánchez lleva años construyendo una red de organismos, empresas participadas, contratos adjudicados sin competencia real y nombramientos de personas afines en puestos clave de la administración pública. El caso Koldo, el rescate de Plus Ultra, los ERE andaluces, la cocinera de UGT presentada como médico en TVE. El enchufismo no es un accidente del sistema. Es el sistema.

En Adamuz, ese sistema mató a 47 personas.

Lo que la juez tiene sobre la mesa

La juez instructora del caso tiene ahora un informe de la Guardia Civil que documenta deficiencias técnicas concretas, técnicos sin la cualificación exigida, una empresa adjudicataria sin competencia real y una inspección que dio por buena la soldadura que pudo causar la tragedia.

La investigación determinará las responsabilidades penales concretas. Pero el cuadro que ya está dibujado es suficientemente nítido para hacerse una idea de lo que ocurrió.

Un contrato de 9,7 millones adjudicado sin competencia a una empresa participada por el propio Adif. Técnicos sin experiencia que inspeccionaron y aprobaron soldaduras deficientes. Un ministro que salió a los medios a hablar de fatalidad y seguridad. Y 47 familias que siguen esperando que alguien asuma la responsabilidad de lo que pasó.

El Gobierno dice que no es culpable. El informe de la Guardia Civil dice otra cosa.

Cuando hay 47 muertos, la diferencia entre negligencia y tragedia inevitable no es semántica. Es la diferencia entre responsabilidad y impunidad.