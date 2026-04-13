Un nuevo clavo en el ataúd de ‘Chiqui’ Montero: el PP la cita en la comisión de investigación en el Senado

La candidata a la Junta de Andalucía por el Partido PSOE-A María Jesús Montero

Pintan bastos para la socialista.

María Jesús Montero tiene un negro futuro en su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo. Ya no sólo por el batacazo que auguran las encuestas, el PP prepara toda su artillería contra la exministra de Hacienda.

La que fuera vicepresidenta primera del Gobierno deberá comparecer en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado el próximo lunes 20 de abril.

El PP que tiene mayoría absoluta en la Cámara ya ha adelantado que la socialista tendrá que explicar «cómo se convirtió la SEPI en el centro de operaciones de la corrupción sanchista«.

En este sentido, el partido ha expuesto que el Gobierno de Pedro Sánchez ha transformado esta entidad en «la sucursal a donde llega el dinero de los españoles y desde donde sale para pagar favores políticos y personales».

En plena precampaña de las elecciones andaluzas

Los populares insisten en que «el sanchismo llegó al poder y convirtió La Moncloa en un centro de negocios particular y los impuestos de los españoles en su botín», y utilizaron la SEPI para tal fin.

«Y como directora de esa sucursal y nexo corruptor entre todas las tramas de corrupción sanchista emerge la figura de María Jesús Montero», sostienen desde el PP, que consideran que, así, «la consejera de los ERE» pasó a ser «la vicepresidenta de las mordidas«.

Esta citación se produce en plena precampaña de las elecciones andaluzas. Por su parte, los populares enmarcan esta comparecencia dentro de su estrategia de control y fiscalización del Ejecutivo, en una comisión que pretende arrojar luz sobre distintas decisiones adoptadas por el Ministerio de Hacienda y su impacto en la administración pública.

El partido también ha citado, a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, este lunes 13 de abril, y a su vicepresidente, Bartlomé Lora, el miércoles 15.