¡Qué bulero! Óscar Puente defendió en el Senado que Claudia Montes, la «amiga zumbada» de Ábalos, fue contratada legalmente

Ya lo dice el refrán.

Que antes se pilla a un mentiroso que a un cojo.

Y en el Gobierno Sánchez reúnen a una convención del primer tipo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, volvió a quedar como ‘la chata’ tras conocerse el intercambio de mensajes con José Luis Ábalos a cuenta de la contratación de Claudia Montes, Miss Asturias, en una de las empresas públicas, Logirail.

A preguntas del senador Bernabé Pérez, del Partido Popular, en la jornada del 24 de noviembre de 2024, el titular ministerial negó todo tipo de enchufismo y, por tanto, que hubiese atisbos de ilegalidad:

Vamos a ver, mire, en relación con eso, tengo que decirle que yo, en la vida privada de la gente, yo no sé la relación que tenían con el señor Ábalos, sí he preguntado en relación con esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales, es decir, no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad. Si yo la hubiera detectado, no tenga ninguna duda de que había procedido a formular la denuncia correspondiente. He preguntado, en base fundamentalmente a informaciones periodísticas, oye, ¿qué ha pasado? Igual que el tema de los viajes, ¿alguien ha pagado algún viaje aquí? Me han dicho que no hay ningún pago, no hay constancia de ningún pago, de ningún viaje, de ninguna persona que no haya sido personal del ministerio. Por tanto, no tengo nada, ningún elemento en este momento que yo pueda trasladarles de que haya habido nada ilegal.

Pero los hechos y las conversaciones privadas que han salido a la luz pintan un panorama muy diferente.

Según los mensajes revelados por ‘OkDiario‘, el propio Ábalos reconoció ante Puente que colocó a Montes en Logirail «por lástima», describiéndola en términos poco halagadores:

Está zumbada, es gente problemática a la que ayudas y te jode.

Puente, lejos de escandalizarse o actuar, mantuvo la conversación con naturalidad.

Claudia Montes trabajó en Logirail entre diciembre de 2019 y febrero de 2022. Ella misma ha reconocido en el Tribunal Supremo y en la comisión del Senado que pidió ayuda a Ábalos cuando estaba sin trabajo. El exministro le pasó enlaces de ofertas y, según los informes de la UCO de la Guardia Civil, Koldo García actuó como “transmisor” para que la contratación se llevara a cabo y no se rescindiera.

Mensajes intervenidos mostraron a Ábalos preguntando directamente a Koldo cuestiones de este calado:

¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?

Y Koldo respondiendo:

Lo arreglo.

Montes siempre sostuvo que hizo entrevistas, que su currículum era válido y que nunca le dijeron explícitamente «te he enchufado».

Sin embargo, el juez del Supremo calificó la contratación de delictiva por tráfico de influencias.

Y ahora se sabe que Puente estaba al tanto de todo esto desde al menos 2024, cuando Montes le escribió por Instagram reclamándole un nuevo empleo y presumiendo de haber sido «mano derecha» de Ábalos.

Todo un folletín que amaga con tener nuevos episodios.