Empieza el colapso: los vídeos de colas de ‘ilegales’ que inundan las redes ya son el peor presagio del calvario que nos espera

Largas filas desde primeras horas de la mañana, aglomeraciones y tensiones.

Los vídeos de las colas para tramitar la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes irregulares se han convertido en las últimas horas en el contenido más viral en redes sociales. Lo que el Gobierno presenta como un proceso «ordenado y ágil» se está mostrando en tiempo real como un caos administrativo lo que supone el preludio de un colapso mayor en los servicios públicos.

Las imágenes que recorren X, TikTok e Instagram desde Barcelona hasta Madrid, Valencia, Almería, Sevilla y decenas de capitales de provincia, miles de personas —en su mayoría latinoamericanos, magrebíes y de otras nacionalidades— forman colas interminables frente a oficinas de Correos, Seguridad Social, Extranjería y consulados.

Vídeos grabados por ciudadanos muestran filas que dan la vuelta a la calle desde antes del amanecer. En Madrid, Almería, Valencia y Logroño, las aglomeraciones son visibles en decenas de clips que acumulan cientos de miles de visualizaciones en pocas horas.

El proceso: regularizar a medio millón de personas

El Gobierno aprobó a mediados de abril una regularización extraordinaria para migrantes que llegaron antes del 1 de enero de 2026 y acrediten al menos cinco meses de estancia continua. El plazo va del 16 de abril al 30 de junio. Se estima que beneficiará a alrededor de 500.000 personas (con proyecciones que llegan a 750.000 solicitudes), otorgando permiso de residencia y trabajo inmediato.

El Ejecutivo ha reforzado con funcionarios y habilitado cerca de 450 puntos, pero las quejas por fallos informáticos, falta de personal, barreras idiomáticas y citas imposibles se multiplican.

Los expertos ya advierten que esta medida masiva —la mayor en décadas— tendrá efectos inmediatos con el colapso administrativo en Oficinas de Extranjería, Seguridad Social y ayuntamientos ya saturados ahora enfrentan un aluvión extra. Además de la presión sobre los servicios públicos en sanidad, educación y vivienda en regiones con alta concentración migrante.

Todo esto bajo un efecto llamada ya que incentiva nuevas llegadas irregulares, agravando la crisis fronteriza en Canarias y el sur.

«Gracias» Pedro Sánchez por abrir las puertas de España a todo el mundo. Así estamos a las 7h de la mañana, pero en #Badalona sabemos hacer bien las cosas. A pesar de ti, intentamos que el resto de vecinos sean atendidos correctamente, al margen del caos que nos has organizado. pic.twitter.com/7Ls90RsEL5 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 20, 2026

‼️ #URGENTE Miles de ilegales copan las oficinas de atención ciudadana para regularizarse. Los vecinos están indignados: “¡Esto es una P*TA VENGÜENZA!” pic.twitter.com/pINeSJ5IE8 — VOX Cataluña (@VOX_Cataluna) April 20, 2026

Dice una de las inmigrantes que hoy hacía cola por la regularización masiva, que ellos solo quieren acceso a la vivienda, empleo y acceso a nuestro sistema sanitario. Precisamente lo que buscan los españoles, y que cada vez menos tienen por la inmigración masiva. No es odio… pic.twitter.com/8bQzMIn6Gn — Júlia Calvet Puig (@JCPuig_) April 20, 2026

Miles de pakistaníes después de ser regularizados por Pedro Sánchez se van a la oficina de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona🇪🇸 para coger el certificado de vulnerabilidad y tener derecho a casa gratis y el IMV Todo esto pagado por ti por supuesto. pic.twitter.com/EWtILqPBcE — Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) April 18, 2026