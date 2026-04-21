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REGULARIZACIÓN DE MEDIO MILLÓN DE INMIGRANTES

Empieza el colapso: los vídeos de colas de ‘ilegales’ que inundan las redes ya son el peor presagio del calvario que nos espera

Colas interminables frente a oficinas de Correos, Seguridad Social, Extranjería y consulados

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno PD
Archivado en: Gobierno | Pedro Sánchez | Periodismo

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Largas colas y colapso técnico marcan el debut presencial de la regularización masiva de Sánchez

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Largas filas desde primeras horas de la mañana, aglomeraciones y tensiones.

Los vídeos de las colas para tramitar la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes irregulares se han convertido en las últimas horas en el contenido más viral en redes sociales. Lo que el Gobierno presenta como un proceso «ordenado y ágil» se está mostrando en tiempo real como un caos administrativo lo que supone el preludio de un colapso mayor en los servicios públicos.

Las imágenes que recorren X, TikTok e Instagram desde Barcelona hasta Madrid, Valencia, Almería, Sevilla y decenas de capitales de provincia, miles de personas —en su mayoría latinoamericanos, magrebíes y de otras nacionalidades— forman colas interminables frente a oficinas de Correos, Seguridad Social, Extranjería y consulados.

Vídeos grabados por ciudadanos muestran filas que dan la vuelta a la calle desde antes del amanecer. En Madrid, Almería, Valencia y Logroño, las aglomeraciones son visibles en decenas de clips que acumulan cientos de miles de visualizaciones en pocas horas.

El proceso: regularizar a medio millón de personas

El Gobierno aprobó a mediados de abril una regularización extraordinaria para migrantes que llegaron antes del 1 de enero de 2026 y acrediten al menos cinco meses de estancia continua. El plazo va del 16 de abril al 30 de junio. Se estima que beneficiará a alrededor de 500.000 personas (con proyecciones que llegan a 750.000 solicitudes), otorgando permiso de residencia y trabajo inmediato.

El Ejecutivo ha reforzado con funcionarios y habilitado cerca de 450 puntos, pero las quejas por fallos informáticos, falta de personal, barreras idiomáticas y citas imposibles se multiplican.

Los expertos ya advierten que esta medida masiva —la mayor en décadas— tendrá efectos inmediatos con el colapso administrativo en Oficinas de Extranjería, Seguridad Social y ayuntamientos ya saturados ahora enfrentan un aluvión extra. Además de la presión sobre los servicios públicos en sanidad, educación y vivienda en regiones con alta concentración migrante.

Todo esto bajo un efecto llamada ya que incentiva nuevas llegadas irregulares, agravando la crisis fronteriza en Canarias y el sur.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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