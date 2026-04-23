Sánchez convierte España en ‘sanchilandia’ y se convierte en la meta de inmigrantes ilegales de toda Europa

En las redes sociales de las comunidades migrantes de medio mundo ya tiene nombre. Sanchilandia. Así llaman a España en el editorial de OkDiario que denuncia la regularización extraordinaria del Gobierno de Sánchez como una oportunidad que no existe en ningún otro país europeo: papeles para quien llegue, sin demasiadas preguntas, con ventanillas abiertas hasta el 30 de junio y que puede ser un auténtico coladero de delincuentes.

Además, señalan el efecto llamada de la medida y que el Gobierno negó sistemáticamente que fuera a producirse se está produciendo. Y su alcance supera con creces las fronteras españolas.

Los pakistaníes que vienen del Reino Unido

El dato más revelador de las últimas semanas no viene de las pateras del Estrecho ni de los cayucos de Canarias. Viene de la Policía Nacional, que ha identificado un patrón nuevo y significativo: ciudadanos pakistaníes que vivían irregularmente en el Reino Unido están cruzando el Canal de la Mancha en dirección contraria a la habitual y viajando a España para acogerse a la regularización.

Son personas que ya tenían una vida establecida en otro país europeo. Que habían construido sus redes en Londres o Birmingham. Y que han decidido que las condiciones que ofrece Sanchilandia son suficientemente atractivas como para empezar de cero en Madrid o Barcelona.

Es la definición exacta de efecto llamada transnacional. No son migrantes que llegan directamente de sus países de origen. Son irregulares europeos que se reubican en busca del sistema más permisivo del continente.

La documentación falsa como industria

Las investigaciones policiales han destapado el mecanismo que hace posible ese movimiento. Muchos de estos inmigrantes presentan documentos falsificados o renovados con nombres alterados para acreditar una estancia previa en España que en realidad nunca existió. Pasaportes obtenidos en países de origen con información falsa. Identidades alteradas que complican el seguimiento y la identificación.

La verificación de esos documentos, que debería ser el filtro básico del sistema, muestra fallos que permiten a personas con identidades dudosas superar los controles iniciales. No es un problema menor ni técnico. Es un delito que está siendo cometido de forma organizada y que las autoridades están identificando pero no siempre pudiendo perseguir a la velocidad que la situación exige.

Detrás del fenómeno Sanchilandia no solo hay migración económica. Hay estructuras criminales que han identificado el proceso de regularización español como un negocio y que están cobrando por facilitar la documentación y el acceso al sistema.

El coladero de los certificados de vulnerabilidad

El ecosistema de vulnerabilidades administrativas que ha creado la regularización tiene un punto especialmente débil: el certificado de vulnerabilidad.

Es un documento emitido por organizaciones privadas con escasa supervisión administrativa que se ha convertido en uno de los principales accesos al proceso para personas sin los requisitos claros que exige la normativa. Muchas de las ONG habilitadas para emitirlo operan bajo criterios dispares y con conexiones ideológicas al Gobierno que generan dudas razonables sobre la imparcialidad del proceso.

El caso más llamativo es el del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), una asociación mayoritariamente compuesta por trabajadoras sexuales a la que el Gobierno ha habilitado para emitir estos certificados. La misma Gobierno que simultáneamente promueve una ley abolicionista contra la prostitución, modifica los estatutos del PSOE para expulsar a militantes implicados en esa actividad y se apoya en una organización de trabajadoras sexuales para gestionar aspectos clave de su regularización histórica.

La contradicción no necesita elaboración adicional.

Madrid y Barcelona: el caos en las oficinas

Las ciudades que absorben el mayor volumen de solicitudes están viendo lo que ocurre cuando la demanda supera con mucho la capacidad instalada. Largas colas ante las oficinas de extranjería. Miles de personas agolpadas ante las ONG colaboradoras sin tener claridad sobre sus posibilidades reales. Desorganización que el Gobierno describía en sus comunicados como un proceso ordenado y que en la calle tiene el aspecto de otra cosa.

El Ejecutivo sostiene que el éxito de la medida dependerá de cómo se integren estas personas en el mercado laboral español. Es la misma fórmula retórica que se usó en 2005 con la regularización de Zapatero, que produjo efecto llamada, y que se está usando ahora con una regularización que es cuantitativamente mayor y cualitativamente menos exigente.

Las ventanillas en Correos y en la Seguridad Social abren en junio. El plazo vence el 30 de junio. Y nadie ha explicado todavía cómo se va a verificar en ese tiempo la autenticidad de los documentos que presentan personas que han cruzado Europa con pasaportes renovados con nombres alterados.

Sanchilandia tiene el cartel de abierto. Y en las redes de las comunidades migrantes de media Europa, el mensaje circula solo.