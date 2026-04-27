‘Chiqui’ Montero, cazada: su plaza en el SAS es de administrativa, no de médica

La farsa de la bata blanca.

María Jesús Montero, que se postula como candidata socialista a la Presidencia de Andalucía, ha sido atrapada en un embrollo que huele a fraude. A pesar de que se presenta como médico para acercarse a los votantes, la realidad es bien distinta: su puesto en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no corresponde a una facultativa, sino que es de personal administrativo. Esta información, revelada por el ABC, pone en tela de juicio su imagen de sanadora incansable y reaviva el debate sobre la transparencia en las campañas electorales.

El problema comenzó cuando Montero se opuso a renunciar a su acta de diputada en el Congreso, argumentando que eso le costaría su puesto como médica en el SAS. Pedro Sánchez la había nombrado para dejar atrás su cargo como ministra de Hacienda y lanzarla al ruedo andaluz, pero ella utilizó ese razonamiento como escudo protector. Ahora, documentos internos del SAS confirman lo contrario: ingresó como técnica de nivel 25 en 1993, desempeñando un rol de gestión sanitaria y no de atención directa a pacientes. La farsa de la bata blanca: Montero oculta que su plaza en el SAS es administrativa y no de médica.

Antecedentes de una carrera controvertida

Montero ha edificado su trayectoria política sobre su supuesta experiencia en el ámbito sanitario. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Sevilla, donde trabajó inicialmente en el Hospital San Cecilio de Granada y luego en el SAS. No obstante, su carrera dio un giro hacia lo burocrático:

1993 : Se incorpora al SAS como administrativa, ocupando la categoría de inspector médico , un puesto centrado más en supervisión que en atención directa.

: Se incorpora al SAS como administrativa, ocupando la categoría de , un puesto centrado más en supervisión que en atención directa. 2004 : Asume el cargo de concejala de Salud en Sevilla por parte del PSOE.

: Asume el cargo de concejala de Salud en Sevilla por parte del PSOE. 2012 : Se convierte en directora gerente del SAS, ya completamente inmersa en la política.

: Se convierte en directora gerente del SAS, ya completamente inmersa en la política. 2018: Da el salto al Gobierno central asumiendo el cargo de ministra de Sanidad.

ABC señala que nunca ha ejercido como médica generalista ni ha trabajado en urgencias, limitándose a funciones gerenciales. El PSOE la promociona como «médica vocacional», pero los documentos oficiales cuentan otra historia.

¿Cuáles son las consecuencias políticas?

Este desliz ocurre justo cuando comienza la precampaña andaluza, donde Montero busca arrebatarle la Junta a Juanma Moreno (PP). Las repercusiones podrían ser significativas: