Cachondeo bestial en redes con la ‘charo’ que le hizo el ‘mataleón’ a Vito Quiles

Hay ocasiones que la realidad supera la ficción.

Bien lo sabe el reportero Vito Quiles quien sufrió en sus carnes un episodio propio de una película de Berlanga.

Las amigas ‘charos’ de Begoña

Según relató el propio Quiles en un vídeo grabado en el momento, se encontró este miércoles 29 de abril de 2026 con Begoña Gómez en una cafetería en San Sebastián de los Reyes (Madrid) donde la mujer del presidente tomaba algo con dos amigas.

Quiles, acreditado como periodista, se aproximó con la intención de formularle preguntas sobre las investigaciones judiciales que pesan sobre la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellas la de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, etcétera.

Lejos de responder o ignorarle, el entorno de Gómez reaccionó de forma airada y hasta desproporcionada. Ahora, Begoña Gómez anuncia que denunciará a Vito Quiles por agresión.

En ese momento, el periodista sufrió el ‘ataque’ de una ‘charo’ que acompañaba a la mujer del presidente del Gobierno. Se trata de Lourdes Solís Toledo, militante del PSOE de Torrelodones.

Memes y chistes en redes sociales

Los usuarios de X rápidamente reaccionaron con lo sucedido y la plataforma se llenó de tuits de lo más original comentando el absurdo:

Una le hace un mataleon y la otra le mete un dedo en el culo

¡Las charos se han lucido hoy con Quiles! pic.twitter.com/109kOjTANA — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) April 29, 2026

Los usuarios de X rápidamente reaccionaron con lo sucedido y la plataforma se llenó de tuits de lo más original comentando el absurdo:

Lo de que una charo le haya hecho el mataleón a Vito Quiles es de lo más loco que he visto en mucho tiempo. pic.twitter.com/PLRBTOFYTq — Los Meconios (@LosMeconios) April 29, 2026

Lourdes “Mataleón” Solís, del PSOE de Torrelodones, tócate los c… pic.twitter.com/A7lLWD8Hky — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) April 29, 2026

Cuando la fea del grupo se agarra al boys en un despedida de solteras pic.twitter.com/Fp8NJfGOIB — RayDonovan®️ (@RayDonovan8812) April 29, 2026

🔴 Estas imágenes de las “charo-agresiones” perpetradas por las perturbadas socialistas al periodista @vitoquiles, hacen que valga la pena seguir en X Vito, gracias por regalarnos momentos como estos: GRANDE, ERES MUY GRANDE pic.twitter.com/lMikBsdIsU — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) April 29, 2026

En España siempre hay un jubilado mirando una obra 😂 pic.twitter.com/uPunEbvBJS — Esteban Navarro Soriano (@EstebanNavarroS) April 29, 2026

🔴 La capacidad que hay en España para la guasa, la retranca y el cachondeo es lo único que no pueden ni nos van a quitar los rojos amargados de mierda ¿Cuál es para ti el mejor meme, tuit o comentario del incidente de @vitoquiles ? EMPIEZO pic.twitter.com/iruDnfd8b8 — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) April 29, 2026

Tus expectativas / La realidad pic.twitter.com/OypnO7ygC1 — Dios (@diostuitero) April 29, 2026