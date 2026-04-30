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REACCIONES ANTE EL ATAQUE DE LA AMIGA DE BEGOÑA

Cachondeo bestial en redes con la ‘charo’ que le hizo el ‘mataleón’ a Vito Quiles

Vito Quiles, escracheado por intentar preguntar a Begoña Gómez y denunciado por una inexistente agresión a la mujer de Sánchez

Vito Quiles y Lourdes Solís Toledo, militante del PSOE de Torrelodones
Vito Quiles y Lourdes Solís Toledo, militante del PSOE de Torrelodones
Archivado en: Begoña Gómez | Gobierno | Gobierno de España | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Vito Quiles

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Vito Quiles y Gonzo.

El vídeo que deberían ver Begoña Gómez y sus acólitas: Así toreó Ana Botella el acoso impertinente de un reportero de laSexta

Hay ocasiones que la realidad supera la ficción.

Bien lo sabe el reportero Vito Quiles quien sufrió en sus carnes un episodio propio de una película de Berlanga.

Las amigas ‘charos’ de Begoña

Según relató el propio Quiles en un vídeo grabado en el momento, se encontró este miércoles 29 de abril de 2026 con Begoña Gómez en una cafetería en San Sebastián de los Reyes (Madrid) donde la mujer del presidente tomaba algo con dos amigas.

Quiles, acreditado como periodista, se aproximó con la intención de formularle preguntas sobre las investigaciones judiciales que pesan sobre la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre ellas la de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, etcétera.

Lejos de responder o ignorarle, el entorno de Gómez reaccionó de forma airada y hasta desproporcionada. Ahora, Begoña Gómez anuncia que denunciará a Vito Quiles por agresión.

En ese momento, el periodista sufrió el ‘ataque’ de una ‘charo’ que acompañaba a la mujer del presidente del Gobierno. Se trata de Lourdes Solís Toledo, militante del PSOE de Torrelodones.

Memes y chistes en redes sociales

Los usuarios de X rápidamente reaccionaron con lo sucedido y la plataforma se llenó de tuits de lo más original comentando el absurdo:

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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