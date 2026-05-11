¡Alucinante ‘previsión’! La ‘MeMa’ se cuelga la medalla por un simulacro un mes antes del desembarco del Hondius

¡Qué nivel de ‘anticipación’!

La ministra de Sanidad, Mónica García, más conocida como la ‘MeMa’, salió a presumir de previsión y operativo impecable tras el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife con un brote de hantavirus que ya ha dejado algunos fallecidos y varios contagiados.

¿Su argumento?

Que hace exactamente un mes, el 14 de abril de 2026, se hizo un simulacro en Las Palmas «por si llegaba un barco con una enfermedad infecciosa».

Mientras el buque holandés fondeaba esta madrugada en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, y comenzaba el desembarco controlado de pasajeros y tripulación, cerca de 150 personas de más de 20 nacionalidades, García no dudó en colgarse la medalla:

Estos protocolos y estos operativos no han sido improvisados.

Según la propia ministra, el simulacro del 14 de abril en Gran Canaria preveía precisamente un escenario como este: la llegada de un barco con posibles casos de enfermedades graves, incluso hemorrágicas.

Ahora, un mes después, celebró que todo «está saliendo según lo planeado», con los españoles (alrededor de 14) siendo los primeros en desembarcar y trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para cuarentena y observación.

El operativo contó con participación de la Organización Mundial de la Salud, cuyo director Tedros ha estado implicado, Interior y otras administraciones.

Los pasajeros extranjeros están repatriados a sus países en vuelos coordinados y los protocolos sanitarios, según sostuvo Sanidad, fueron estrictos.

Las explicaciones de la titular de Sanidad no convencieron en redes, incluso que el simulacro no fue en Las Palmas de Gran Canaria, sino en Palma de Mallorca:

El simulacro,es la misma casualidad

Q pasar los 20 días antes del apagón,hablando en todos los programas y telediarios d la mochila d supervivencia: dinero en efectivo,comida para 3 días,una radio,mechero etc

Por una supuesta amenaza d bomba Rusa, q, tras el apagón,dejó d existir — Natalia Afonso (@NataliaAfonso10) May 11, 2026

No me negaréis que esta vez el teatrillo es más burdo que nunca. Entre Mónica García reconociendo que ensayaron la farsa el mes pasado, Tedros viajando a Canarias con una amplia sonrisa y los políticos haciéndose fotos junto a los de Chernóbil, el nivel de canteo es aberrante. — Deivid DiGiel (@DeividDiGiel) May 11, 2026

Síííí!!!!!!… Se lo he escuchado!!!!… y me ha parecido rarísimo!!!… vamos, que no me lo he creído!!!. Éstos se piensan que nos chupamos el dedo… Me puedo equivocar!!!. Yo!!! no me lo he creído!!, pero me ha chocado mucho @Monica_Garcia_G — 🌸Cristina Lam🌸 (@Cristina_La_M) May 11, 2026