Ayuso deja por mentiroso a Ángel Víctor Torres por decir que no pudo contactar con la presidenta durante la crisis del hantavirus

Ya lo dice el clásico adagio.

Que antes se pilla a un mentiroso que a un cojo.

Y Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial del Gobierno de Pedro Sánchez y uno de los encargados del operativo para el desembarco y posterior traslado en avión de los pasajeros del crucero Hondius, quiso tachar de irresponsable a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero Isabel Díaz Ayuso no dejó que calasen las trolas del ministro.

Este trató de vender la idea de que la mandataria de la Puerta del Sol, de viaje institucional en México, había hecho poco menos que dejación de funciones:

Contacté con los distintos presidentes autonómicos, con los presidentes Rueda, Mañueco, Ayuso, Illa, Pérez Llorca y Barbón para trasladarles que los pasajeros del Hondius iban a subir a las lanchas. Todos los presidentes me lo han agradecido, pero no he podido contactar con la presidenta Ayuso. No sé si está volando, pero los demás todos han agradecido la labor.

La mandataria madrileña, automáticamente, desminitió de forma contundente al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

A través de su cuenta en X, Ayuso fue directa:

Hoy me ha enviado un mensaje supuestamente para informarme. Pero veo que era para otra cosa. Es falso que no haya contactado conmigo. El comodín ‘Ayuso’ no puede ocultar cada crisis que crea este Gobierno.

El ministro Ángel Víctor Torres quiso hablar conmigo este miércoles y le devolví la llamada media hora más tarde. Hoy me ha enviado un mensaje supuestamente para informarme.

Pero veo que era para otra cosa. Es falso que no haya contactado conmigo. El comodín “Ayuso” no… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 10, 2026

Pero Ángel Víctor Torres quiso tener la última palabra, aunque con poco éxito, visto que la presidenta de la Comunidad de Madrid había estado en todo momento pendiente de lo que estaba sucediendo con el crucero Hondius y siguiendo minuto a minuto el traslado de los 14 españoles al Hospital Gómez Ulla: