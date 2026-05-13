La Guardia Civil estalla contra Marlaska en Jaén con una pintada demoledora

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se enfrentó a una dura realidad este sábado en Baeza, Jaén, durante un acto de jura de bandera. Mientras 25 cabos y agentes prestaban su juramento, el responsable de Interior expresó su «rabia» por las muertes de dos guardias en Huelva a manos de inmigrantes ilegales. La reacción del público fue inmediata: abucheos estruendosos y, poco después, una pintada contundente en las calles que se ha vuelto viral.

El incidente tuvo lugar en el Paseo de la Constitución de Baeza, donde se celebraba un acto solemne con la presencia de autoridades locales. Marlaska intentó conectar con el descontento generado por el trágico suceso de Huelva, donde dos agentes fueron apuñalados mortalmente el pasado lunes durante un control migratorio. «Estoy rabioso como vosotros», proclamó el ministro, pero sus palabras fueron ahogadas por silbidos, gritos y pitos que interrumpieron su discurso, según informan medios como ABC y El Mundo. La Guardia Civil, cansada de lo que consideran hipocresía gubernamental, intensificó su protesta con una pintada que reza: «Marlaska, hipócrita, la Guardia Civil no se calla».

Este episodio pone de manifiesto las tensiones existentes entre el Ministerio del Interior y los cuerpos de seguridad. Los agentes exigen más recursos y políticas efectivas contra la inmigración ilegal, un asunto que ha agudizado las tensiones en regiones fronterizas como Huelva y Andalucía. Según Periodista Digital, el descontento ha ido creciendo durante meses, con críticas hacia la gestión de pateras y delitos relacionados. En Jaén, un bastión conservador, la respuesta fue visceral: familias y vecinos se sumaron a los abucheos, convirtiendo la jura en un mitin improvisado contra el Gobierno.

La pintada, que apareció horas después en un muro céntrico de Baeza, se propagó rápidamente por las redes sociales.

La pitada ocurre tras el esperpento de la exvicepresidenta y candidata del PSOE en Andalucía en el debate de cara a las elecciones de este domingo, cuando calificó el suceso de «accidente laboral».