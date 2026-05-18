Susana Díaz e Iván Redondo se tiran los trastos a la cabeza: “Se inventa historias para vender libros”

En un cruce de acusaciones que ha marcado el análisis postelectoral en Andalucía, la expresidenta de la Junta de Andalucía y colaboradora de Espejo Público, Susana Díaz, ha cargado duramente contra el exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, acusándole de inventar historias para promocionar su libro.

El enfrentamiento se produjo este lunes en Antena 3, durante el programa presentado por Susanna Griso, que dedicó gran parte de su emisión a los resultados de las elecciones andaluzas, donde el PP de Juanma Moreno consolidó su victoria y el PSOE volvió a sufrir un importante retroceso.

Díaz, visiblemente molesta, respondió a las declaraciones de Redondo en las que vinculaba la derrota socialista a decisiones estratégicas tomadas durante su etapa, especialmente el adelanto electoral de 2015 y la ruptura de sincronía con las generales. “Me tiene cansada”, afirmó la exdirigente socialista, a quien Redondo señaló como impulsora de un “ciclo propio” del PSOE andaluz que, según él, comenzó a divergir de la estrategia nacional.

La noche anterior, durante el especial elecciones de laSexta, Redondo explicaba: “El PSOE andaluz tiene ciclo propio. Entre 1996 y 2008 sincronizaba autonómicas y generales, pero en 2011 empieza otro tiempo: ya no interesó coincidir con Zapatero y Susana Díaz fue jefa de campaña de Griñán”. El exasesor continuó detallando hitos como el adelanto de 2015, la pérdida del Gobierno en 2018 y el contraste con la estrategia de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana.

📚 El PSOE andaluz tiene ciclo propio. Entre 1996 y 2008 sincronizaba autonómicas y generales, pero en 2011 empieza otro tiempo: ya no interesó coincidir con Zapatero y Susana Díaz fue jefa de campaña de Griñán.

En 2015 adelanta elecciones para frenar a Podemos… y acaba… pic.twitter.com/asskdvLbzm — Iván Redondo (@thewarroomblog) May 17, 2026

Susana Díaz no dudó en calificar estas interpretaciones como “historias inventadas para vender libros”, en clara alusión a El Manual, la obra de Redondo en la que detalla su visión de la política y algunas de las campañas en las que ha participado.