Óscar Puente se lanza como un kamikaze contra José María del Olmo por informar sobre el registro de la UCO en la sede del PSOE

No hay por dónde cogerle.
Aunque cierto es que no es nueva su actitud ante los medios de comunicación que no comulgan con lo que se dicta desde La Moncloa.
Óscar Puente, el esbirro supremo de Pedro Sánchez, no tuvo una mañana sencilla este 27 de mayo de 2026 al conocerse el registro ordenado por la Audiencia Nacional en la sede de Ferraz, el corazón del PSOE.
José María del Olmo (‘El Confidencial’) lanzó la noticia a primera hora de la mañana y el ministro de Transportes se puso como una hiena.
Tan habitual como que todo quisque conozca los informes policiales o las pruebas aunque tengan carácter reservado. Y eso no se si es indicio de algo. https://t.co/uB9m7leIwA
— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026
Por ejemplo. De ahora mismo. El Confidencial ya tenía la información hecha. https://t.co/CHvIUsyzhN pic.twitter.com/Pf0EaWsFvQ
— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026
Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante. https://t.co/ZOM9ycnsxJ
— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026
Prueba conseguida. Dinamitan la sesión de control, siembran la duda sobre todo y le ponen a Feijóo en bandeja seguir con su discurso. Y aún así, es tan inútil, que nadie confía en sus posibilidades de ganar unas elecciones. No nos van a doblegar. Que se lo quiten de la cabeza. https://t.co/LJY0i5IPWW
— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026
Exactamente lo que ha sucedido. Y describe a la perfección el momento que vivimos. https://t.co/sIrEKjXVgA
— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026
Al mismo tiempo quiso que los focos se dirigiesen hacia El Vaticano, cuando la noticia ya no era la audiencia del Papa León XIV a Pedro Sánchez:
Por cierto, por si nadie se ha percatado de ello, hoy el Papa recibe a Pedro Sánchez. El que pueda hacer que haga.
— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026
Y siguió poniendo en tela de juicio tanto el registro en la sede de Ferraz como los ordenados en otros domicilios como el de Santos Cerdán. Y, ya de paso, arremeter contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Lo del registro del domicilio de Santos Cerdán…lo enviaron a prisión hace ahora casi un año. Y no lo acordaron. Después lo pusieron en libertad. Tampoco lo acordaron. Hoy lo acuerdan…desde el punto de vista procesal es de un coherente que alucinas. https://t.co/MolRDpZFl6
— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026
Este sujeto no tendría la cuarta parte de la atención que recibe si no fuera por el trabajo que le hacen extramuros del PP y de la política. Porque no tiene nada que decir que no adolezca de una absoluta falta de interés. https://t.co/lLrnUMp4SH
— Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026