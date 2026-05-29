¡Fuera de sí! Óscar Puente ve en el juicio al hermano de Sánchez un complot para derribar al Gobierno

No tiene pelos en la lengua.

Ni tampoco un mínimo de paciencia antes de salir a hablar ante los medios de comunicación.

Normal, claro, que luego en las redes sociales disfrute como cochino rebozado en el lodo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, estalló tras el inicio del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Puente no dudó en calificar lo sucedido como parte de una operación orquestada con «métodos no democráticos» para tumbar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El juicio contra el ‘hermanísimo’ arrancó en la mañana del 28 de mayo de 2026 con gran expectación mediática.

David Sánchez se sienta en el banquillo junto a otros diez acusados, entre ellos el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con su contratación como coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz en 2017.

La defensa reclamó directamente la nulidad del procedimiento, argumentando que la raíz está podrida”y que existe motivación política detrás de la causa.

Y Óscar Puente, que cuando no se dedica a insultar en X sale a arremeter contra todo bicho viviente en los canutazos que concede, se lanzó como un poseso contra los jueces:

Casualmente, por cierto, hoy empieza el juicio del hermano del señor Sánchez. Yo, en mi época de ejercicio profesional, siempre había oído eso de que la política y la justicia tienen tiempos distintos. Aquí no lo parece. Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente.

Y lanzó una pregunta que él mismo se encargó de responder: