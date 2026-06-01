¡Maldita hemeroteca! Sánchez se zampa la promesa de limitar su mandato a dos legislaturas: «¡Hasta 2027 y más allá!»

Prometer hasta meter.

Y después de metido, nada de lo prometido.

Este aserto puede valer a la perfección para el inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, al que, una vez más, se le caen para el piso las promesas hechas antaño.

Y es que el líder del PSOE no solo pretende, a pesar del festival de escándalos que le acucian, permanecer en la poltrona hasta 2027, sino que pretende ir más allá de esa fecha.

Precisamente, en un acto con Juventudes Socialistas, el presidente del Gobierno presumió de ocho años de gestión impecable y que, a pesar de la «oposición marrullera», su intención era prolongar los réditos del gobierno de coalición para más allá de ese ejecicio de 2027:

Nosotros no negamos los problemas, pero tampoco lo que se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este gobierno de coalición progresista, porque España lleva ocho años avanzando, pese a las dificultades y los problemas, ocho años avanzando. Y os digo una cosa, España lleva ocho años avanzando. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que no cuenten con nosotros, que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas.

El problema para Pedro Sánchez es que tiene una más que potente hemeroteca que lo persigue hasta el infinito y más allá.

Hasta tal punto que el dirigente socialista de 2026 nada tiene que ver con el recién llegado a la Secretaría General del PSOE en el año 2014.

¡Virgen Santa!… que caradura https://t.co/kKVk8ZfyzD — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) June 1, 2026

En ese momento, el inquilino de Ferraz se mostró más que partidario de la limitación de mandatos a dos legislaturas: