Octavo aniversario del ‘terror’ de Sánchez desde que llegó a Moncloa: imputaciones, fango y varios frentes judiciales abiertos

Este 1 de junio de 2026 se cumplen ocho años desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, aupado por una sentencia del caso Gürtel.

Aquel Sánchez se presentó como el adalid de la regeneración democrática y la limpieza ética. Hoy, ocho años después, su Gobierno y su partido navegan en un océano de causas judiciales que salpican a su familia más cercana, a sus antiguos ministros, a secretarios de organización del PSOE y hasta a expresidentes. Imputaciones, comisiones, influencias y presuntas tramas de financiación irregular dibujan un panorama que, confirma que el “cambio” fue solo un eslogan.

Caso Begoña Gómez

La causa más personal. Desde abril de 2024, Begoña Gómez, esposa del presidente, está bajo investigación del juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Se indaga si utilizó su posición para favorecer a empresarios como Juan Carlos Barrabés con contratos públicos y cartas de recomendación. También se cuestionan su cátedra en la Complutense, software supuestamente apropiado y vínculos con la trama Koldo en el rescate de Air Europa. En junio de 2026 está citada a audiencia preliminar. La Fiscalía ha pedido archivo en varias ocasiones, pero el juez continúa. Sánchez vivió cinco días de “reflexión” por este caso.

El “hermanísimo”, David Sánchez

El hermano del presidente está siendo juzgado por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz (controlada por el PSOE). Se investiga posible prevaricación y tráfico de influencias en su fichaje y condiciones laborales. Otro frente familiar que erosiona la imagen de integridad del líder socialista.

Caso Koldo / Caso Ábalos / Mascarillas

Uno de los ejes centrales. El exministro, José Luis Ábalos (mano derecha de Sánchez durante años), y su asesor, Koldo García, están en el banquillo del Tribunal Supremo por adjudicaciones irregulares de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Se investigan delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El empresario Víctor de Aldama ha señalado pagos millonarios y ha situado a Sánchez en el “escalafón 1” de la trama según algunas declaraciones.

Santos Cerdán y la Operación Leire

El exsecretario de Organización del PSOE, sucesor de Ábalos, está imputado en varias ramas del caso Koldo y en la trama que rodea a Leire Díez (exmilitante socialista). Esta última fue detenida por presuntas maniobras para interferir en investigaciones judiciales (incluyendo contra la UCO), ofreciendo favores a empresarios a cambio de información o presiones. La Guardia Civil ha registrado la sede de Ferraz. Se habla de pagos y colocaciones en empresas públicas de la SEPI.

José Luis Rodríguez Zapatero imputado

El expresidente Zapatero ha sido imputado por organización criminal y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, relacionado con el rescate millonario de la aerolínea. Se investigan presuntos beneficios para su entorno (1,9 millones según algunos informes) y conexiones con comisionistas de la trama Koldo y posible financiación irregular del PSOE.

Presunta financiación irregular del PSOE

Varias causas convergen aquí. Declaraciones en el juicio de mascarillas apuntan a pagos en efectivo y “picos de donaciones” al partido. La Audiencia Nacional investiga posibles mordidas que habrían acabado en Ferraz. El Supremo ha apreciado indicios. Socios de investidura (PNV, ERC, etc.) han marcado esta línea como “roja”.

Mientras Moncloa habla de “lawfare”, “conspiración” y presunción de inocencia, la oposición exige responsabilidades políticas y adelanto electoral. Los hechos judiciales, implacables, dibujan un panorama de erosión institucional preocupante para la salud democrática de España. El “terror” judicial, como lo denominan algunos, no cesa. Y Sánchez, por ahora, resiste atrincherado en La Moncloa.