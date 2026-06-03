Un escándalo sin precedentes.

Un terremoto sacude los cimientos del Instituto Armado con la aparición de un documento interno y las actuaciones del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas.

Y lo que se revela es lo que muchos ya sospechaban: una supuesta orden expresa de frenar o minimizar las investigaciones de corrupción que salpicaban directamente al presidente Pedro Sánchez y a su entorno en el PSOE.

Según múltiples fuentes del propio Cuerpo, Llamas habría exigido a la Unidad Central Operativa (UCO) que se pusiera «de perfil» en las pesquisas con «afectación política». Esto incluye casos de gran relevancia como los relacionados con el hermano de Sánchez, David Sánchez, o las tramas que han terminado desembocando en registros en la sede de Ferraz y en la propia Dirección General de la Guardia Civil.

El documento de la vergüenza hace referencia a las órdenes y comunicaciones internas donde, presuntamente, se instaba a los agentes a no ser proactivos.

En lugar de perseguir indicios de corrupción con el rigor habitual, se priorizaba la contención.

Paralelamente, el DAO ordenó abrir hasta tres informaciones reservadas y expedientes disciplinarios contra mandos clave de la UCO, como el entonces coronel Rafael Yuste, precisamente cuando estos investigaban casos sensibles para el PSOE.

Estas acciones internas contra los investigadores se producen en paralelo al estallido de casos como el Koldo, las supuestas comisiones en contratos, las filtraciones de conversaciones entre Ábalos y Sánchez, y las maniobras atribuidas a figuras como Santos Cerdán o Leire Díez. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga ahora si estas presiones y expedientes formaban parte de un entramado para desestabilizar o torpedear las investigaciones judiciales.

El documento de la vergüenza. El DAO de la Guardia Civil ordenó a sus agentes “no actuar” en los casos de corrupción de Pedro Sánchez. Son una mafia. Que lo sepa toda España. pic.twitter.com/vxXQhu2wcd — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) June 3, 2026

En un movimiento inédito en la historia del Cuerpo, agentes de la UCO, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, se personaron en la propia Dirección General de la Guardia Civil para recabar documentación y testimonios sobre estos expedientes disciplinarios. Una investigación interna sobre la cúpula que investiga a la cúpula.

Desde el entorno del Gobierno y del Ministerio del Interior se defiende que se trata de «control interno» y de evitar filtraciones o excesos. Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil consultadas por medios críticos hablan abiertamente de presiones políticas», de un DAO que habría obedecido directrices superiores para proteger al Ejecutivo en un momento de máxima vulnerabilidad por los escándalos de corrupción.

Este caso pone sobre la mesa el eterno debate sobre la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando investigan a quien ostenta el poder. ¿Puede un Gobierno presionar, a través de sus mandos de confianza, para que la policía judicial «no actúe» con normalidad en casos que le afectan directamente?

Mientras el PSOE intenta contener el fuego con dimisiones y mensajes de “colaboración total con la Justicia”, en las bases de la Guardia Civil crece el malestar y la sensación de que se ha intentado instrumentalizar al Cuerpo. El “documento de la vergüenza” no es solo un papel: es el símbolo de una posible injerencia que muchos guardias civiles no están dispuestos a tolerar.