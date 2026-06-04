¡Cazado! El ministro Marlaska negó lo que ya estaba ocurriendo: la reunión de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez

El aserto es más viejo que el hilo negro.

Que antes se pilla a un mentiroso que a un cojo.

Fernando Grande-Marlaska, una vez más, quedó en evidencia.

Hace solo unos días, el ministro del Interior salió en tromba a defender a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y negó de forma tajante cualquier reunión entre ella y Leire Díez, la exmilitante socialista señalada como la fontanera del PSOE en la trama de presuntas cloacas para obstaculizar a la UCO.

A la pregunta de los periodista de si seguía manteniendo que la directora de la Guardia Civil no tuvo ninguna reunión con Leire Díez, Marlaska salió en tromba a defender a la máxima exponente de la Benemérita:

La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha indicado, Leire, o cualquier otra, en términos de ningún tipo. La directora de la Guardia Civil es una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad, vinculada con su respaldo en todo momento a la Guardia Civil, al trabajo de la Guardia Civil, y vinculada única y exclusivamente a dotar a la Guardia Civil de los medios necesarios y precisos para que haga su trabajo con la tranquilidad necesaria y en los términos, vuelvo a decir, de neutralidad. Y en esos parámetros en los que se ha ocupado y se ocupa la directora de la Guardia Civil en todo momento, a diferencia, vuelvo a decir, de otros momentos históricos y de otros gobiernos como los del Partido Popular.

Esa fue la respuesta contundente de Marlaska hace apenas una semana. Palabras que ahora le han estallado en la cara.

Según el sumario de la investigación que lleva el juez Santiago Pedraz y las conclusiones de la propia UCO, Leire Díez se reunió al menos en tres ocasiones con Mercedes González entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Mensajes, anotaciones en agendas y conversaciones grabadas de la propia Díez lo acreditan: «Es de mi confianza», llegó a decir refiriéndose a la directora. Incluso añadía: «No hay confianza con Marlaska».

La supuesta fontanera del PSOE buscaba, presuntamente, activar una investigación interna contra la UCO por filtraciones y recabar información sensible para desacreditar a los investigadores que molestan al entorno de Pedro Sánchez.

Mientras el ministro negaba cualquier contacto en público y defendía la «impecable» labor de Mercedes González, la investigación judicial ya había documentado los encuentros. Incluso se apuntó a que la directora habría activado el borrado de chats con Leire Díez, aunque los mensajes se han recuperado del teléfono de la exmilitante.

Este escándalo golpea de lleno en el corazón del Ministerio del Interior y desmonta la estrategia de La Moncloa de presentar todo como una operación aislada de fontaneros sin conexión con las instituciones.