Otra mentira de Sánchez: ahora promete Presupuestos para 2027 mientras España sigue con los de 2023

En un nuevo ejercicio de cinismo político que ya roza lo patológico, Pedro Sánchez volvió a prometer lo que lleva años incumpliendo.

Durante su intervención en el Círculo de Economia de Barcelona, el presidente del Gobierno anunció que iniciará esta misma semana los trámites para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

La orden de elaboración se publicará en el BOE y actualizarán el cuadro macroeconómico.

Suena serio, ¿verdad? El problema es que España lleva toda la legislatura funcionando con los Presupuestos de 2023 prorrogados. Y ahora, en lugar de presentar los de 2026, Sánchez salta directamente al 2027. Cuarta prórroga consecutiva confirmada.

Los últimos Presupuestos aprobados fueron los de 2023, de la legislatura anterior. Desde entonces, el Gobierno de coalición ha sido incapaz —o no ha querido— sacar adelante unas nuevas cuentas. Ni en 2024, ni en 2025, ni ahora en 2026.

Cada año la misma excusa: la falta de mayoría estable, las negociaciones con socios independentistas volubles (Junts, ERC, PNV) o cualquier crisis del momento. Eso sí, meses antes siempre anunciaba la intención de presentarlos y sacarlos.

Mientras tanto, el país se gestiona con unas cuentas que tienen más de tres años de antigüedad. Unos presupuestos que no recogen la realidad actual de inflación, deuda pública, fondos europeos que se agotan o las necesidades de un tejido productivo asfixiado por impuestos y burocracia. El Tribunal de Cuentas ya ha criticado esta prórroga indefinida como algo que va contra el espíritu constitucional, pensado solo como solución temporal.

Pero para Sánchez, gobernar sin presupuestos nuevos parece cómodo: evita rendir cuentas reales, mantiene el gasto social desbocado con parches y puede seguir negociando concesiones a sus socios a cambio de apoyos puntuales.

¿Creerá alguien que esta vez va en serio? El historial de Sánchez en materia de presupuestos es un catálogo de promesas incumplidas: Anuncios previos de presupuestos para 2026 que nunca llegaron. Compromisos repetidos que se diluyen según sopla el viento político. Y ahora, cuando la presión sube y los socios piden elecciones, aparece el anuncio salvador para 2027.

Es el clásico truco: anunciar a bombo y platillo algo lejano para desviar la atención de la parálisis presente. Mientras tanto, Sanidad, Educación, Infraestructuras y las autonomías siguen tirando con presupuestos obsoletos.

La Constitución prevé que los Presupuestos sean la ley más importante del año. Representan el proyecto de país del Gobierno. Cuando un Ejecutivo es incapaz de sacarlos adelante legislatura tras legislatura, lo que revela es debilidad, falta de apoyos y, sobre todo, falta de proyecto.

Sánchez no gobierna: sobrevive. Prorroga, parchea y promete para el futuro. Mientras tanto, la deuda sigue creciendo, la economía resiste gracias a la inercia y los fondos europeos, y los españoles pagan la factura con más impuestos y menos previsibilidad.

Y además incumple sus propias palabras de 2017 y 2018, cuando Mariano Rajoy (PP), entonces presidente del Gobierno, se las veía y deseaba para poder sacar adelante las cuentas: